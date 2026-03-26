रानीपुर टाइगर रिजर्व के रामपुरिया जंगल में भीषण आग; 100 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक, SDM बाल-बाल बचे
मानिकपुर उपजिलाधिकारी जसीम अहमद ने बताया कि करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगी थी. आग पर काबू पा लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 10:48 PM IST
चित्रकूट: चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मानिकपुर बीट सेकंड के अंतर्गत सरैया और सरहट गांवों के बीच स्थित रामपुरिया जंगल में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लगभग 100 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया. धू-धू कर जलते जंगल के कारण पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बहुमूल्य वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंचा है.
एसडीएम ने खुद संभाली कमान: आग लगने की सूचना मिलते ही सरैया ग्राम प्रधान पति कमल यादव ने तुरंत उपजिलाधिकारी (SDM) मानिकपुर जसीम अहमद को फोन पर सूचित किया. सूचना मिलते ही एसडीएम ने बिना देरी किए फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीमों को मौके के लिए रवाना किया.
वे खुद भी अपनी राजस्व टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने के कार्यों की कमान अपने हाथों में ले ली. बचाव कार्य के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब एसडीएम जसीम अहमद खुद आग की भीषण लपटों के बीच घिर गए थे.
सुरक्षित निकाले गए एसडीएम और टीम: SDM के आग में घिरते ही उनके अंगरक्षकों और राजस्व टीम ने त्वरित सक्रियता दिखाई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया. मौके पर पहुंची वन विभाग और दो फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन वन विभाग की टीमें अभी भी मौके पर मुस्तैद हैं. प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
संवेदनशील स्थानों पर फायर ब्रिगेड तैनात: एहतियात के तौर पर जंगल से लगे सरहट बस्ती के दिव्यांग हॉस्टल और आईटीआई (ITI) जैसे संवेदनशील स्थानों पर फायर ब्रिगेड तैनात कर दी गई है. इसके साथ ही वन विभाग और राजस्व टीम को भी इन इलाकों में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है. स्थानीय ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे जंगल के आसपास किसी भी प्रकार की चिंगारी या आग का प्रयोग न करें.
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