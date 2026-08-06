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डाकुओं की पहचान से पर्यटन की नई उड़ान तक; चित्रकूट का पाठा बनेगा ईको-टूरिज्म हब

यहां प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज, ट्राइबल हट्स और 13.67 करोड़ की परियोजनाओं से तस्वीर बदली जा रही है. इससे न सिर्फ पर्यटक बढ़ेंगे बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. साथ हीं विकसित की गई तुलसी जलप्रपात ट्राइबल हट्स परियोजना पर्यटकों को प्रकृति, रोमांच और स्थानीय जनजातीय संस्कृति का अनूठा अनुभव प्रदान करेगी.

एक तरफ जहां आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु धर्म नगरी चित्रकूट पहुंचते हैं. वहीं दूसरी तरफ ईको टूरिज्म के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास विकसित हो रही आधुनिक पर्यटन परियोजनाएं पाठा को एक नए ईको-टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है.

चित्रकूट: बुंदेलखंड में एक दौर वह भी था, जब चित्रकूट का पाठा क्षेत्र डाकुओं की वजह से जाना जाता था. इसे पिछड़ेपन की पहचान माना जाता था. लेकिन बदलते समय के साथ इस जनपद की तस्वीर तेजी से बदल रही है. आने वाले दिनों में यह क्षेत्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है.

पर्यटन विभाग ने इस परियोजना को लगभग 4.15 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कराया है. निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इसके शुरू होने के बाद देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आध्यत्मिक टूरिज्म के साथ प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जनजातीय जीवन, संस्कृति और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का एक ही स्थान पर अनुभव मिलेगा.

इससे चित्रकूट की पर्यटन पहचान को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास हीं 13.67 करोड़ रुपये की लागत से एक व्यापक ईको-टूरिज्म विकास परियोजना पर भी कार्य तेजी से चल रहा है. सितंबर 2025 में शुरू हुई इस परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

इसके अंतर्गत आधुनिक कार्यालय भवन, ट्राइबल हट्स, विश्राम गृह, फूड कोर्ट, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, इंटरलॉकिंग मार्ग, सीसी रोड, उद्यान विकास सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. स्थानीय निवासियों ने बताया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, ग्लास स्काईवॉक ब्रिज और प्रस्तावित ईको पार्क के विकसित होने से चित्रकूट में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि नई सुविधाओं के विकास से यहां आने वाले पर्यटकों को एक ही परिसर में कई आकर्षण देखने को मिलेंगे, जिससे उनका ठहराव बढ़ेगा. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. पाठा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी.

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