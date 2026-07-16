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चित्रकूट: नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार बदमाशों की तलाश में दबिश

चित्रकूट: चित्रकूट के मानिकपुर सामूहिक दुष्कर्म कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के समय एक प्रेमी अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ जंगल में बने चेकडैम में नहाने गया था, तभी तीन बंदूकधारियों ने उन्हें बंधक बनाकर कुकृत्य किया था. चित्रकूट पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के जंगल में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में SOG और थाना मानिकपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की.

परिचित युवक ही ले गया था जंगल: पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार दोपहर 3 बजे बताया कि 13 जुलाई को परिचित युवक जिन्नु कोल पुत्र रघुनंदन कोल निवासी गिदुरहा पीड़िता को जंगल में बने चेकडैम में नहाने के लिए ले गया था. वहां मौके पर पहुंचे अन्य 3 बंदूकधारियों ने किशोरी व उसके मित्र को बंधक बना लिया. इसके बाद आरोपियों ने किशोरी के साथ कुकृत्य की वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.