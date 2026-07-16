चित्रकूट: नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार बदमाशों की तलाश में दबिश
चित्रकूट के मानिकपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 5:31 PM IST
चित्रकूट: चित्रकूट के मानिकपुर सामूहिक दुष्कर्म कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के समय एक प्रेमी अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ जंगल में बने चेकडैम में नहाने गया था, तभी तीन बंदूकधारियों ने उन्हें बंधक बनाकर कुकृत्य किया था. चित्रकूट पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के जंगल में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में SOG और थाना मानिकपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की.
परिचित युवक ही ले गया था जंगल: पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार दोपहर 3 बजे बताया कि 13 जुलाई को परिचित युवक जिन्नु कोल पुत्र रघुनंदन कोल निवासी गिदुरहा पीड़िता को जंगल में बने चेकडैम में नहाने के लिए ले गया था. वहां मौके पर पहुंचे अन्य 3 बंदूकधारियों ने किशोरी व उसके मित्र को बंधक बना लिया. इसके बाद आरोपियों ने किशोरी के साथ कुकृत्य की वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.
बांदा के दो आरोपी अब भी फरार: गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता जिन्नू कोल और वारदात में शामिल अखिलेश उर्फ जरैला को पुलिस ने दबोच लिया है. पुलिस टीम ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है. वहीं, वारदात में शामिल फरार दो अन्य आरोपियों की पहचान अखिलेश उर्फ पटेल पुत्र शिवपूजन और लल्लू उर्फ लाल पुत्र जगजीत वर्मा निवासीगण करबई, जिला बांदा के रूप में हुई है. पुलिस इन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है.
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