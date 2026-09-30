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चित्रकूट में गैंगरेप की वारदात: झांसा देकर जंगल में ले गए तीन युवक, एक गिरफ्तार और दो फरार

चित्रकूट पुलिस ने गैंगरेप के मामले में FIR दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है.

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मानिकपुर गैंगरेप केस में पुलिस का एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 8:13 PM IST

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चित्रकूट: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मानिकपुर कोतवाली क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी दो आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है.

चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

पहली पत्नी से झगड़े के बाद घर से निकली थी पीड़िता: वारदात मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है, जहां पीड़िता अपने साथ रह रहे व्यक्ति को ही अपना पति मानती है. मंगलवार को उस व्यक्ति की पहली पत्नी अपने दो बच्चों के साथ ससुराल आई, जहां दोनों महिलाओं के बीच विवाद शुरू हो गया. पति ने दोनों को शांत कराया और पहली पत्नी को समझा-बुझाकर गांव से थोड़ी दूर ऑटो में बिठाने चला गया. इसी बीच दूसरी पत्नी नाराज होकर घर से बाहर निकल गई, तभी गांव का छैला नामक युवक उससे मिला और पति के बुलाने का झांसा देकर उसे साथ ले गया.

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पहली पत्नी से विवाद के बाद निकली थी महिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

झांसे में लेकर जंगल में ले गए आरोपी: आरोपी महिला को बहला-फुसलाकर रेलवे लाइन पार कराते हुए महुआ के पेड़ के पास जंगल की ओर ले गया. वहां पहले से छिपे गांव के दो अन्य आरोपी छुटकू और पुरुषोत्तम ने महिला को दबोच लिया. इसके बाद तीनों आरोपियों ने महिला के साथ दरिंदगी की . पीड़िता ने किसी तरह घर पहुंचकर अपने पति को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पति उसे तुरंत मानिकपुर थाने लेकर पहुंचा और तहरीर दी.

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"पति बुला रहा है" कहकर ले गया आरोपी: मानिकपुर में तीन युवकों ने की दरिंदगी, पुलिस ने की नाकाबंदी. (Photo Credit: ETV Bharat)

दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटीं टीमें: पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में वारदात की पुष्टि हुई है और मुख्य आरोपी छैला को हिरासत में ले लिया गया है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेजा है. प्रभारी निरीक्षक ए.के. पांडेय के नेतृत्व में पुलिस की टीमें फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

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