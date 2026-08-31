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चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर उफान पर; रामघाट की दुकानों में घुसा पानी, आवागमन में परेशानी

इससे रामघाट समेत आसपास के इलाकों में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ के दौरान पैसुनी में बना पुल क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत कराई जा रही है.

जिला प्रशासन का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वहीं, रविवार रात हुई बारिश के बाद मंदाकिनी नदी एक बार फिर उफान पर आ गई हैं. नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर है.

चित्रकूट के रामघाट से होकर बहने वाली मंदाकिनी नदी में दो दिन पहले आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी. बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया था, जिससे लोगों के घरों में रखा सामान खराब हो गया. कई लोग अपने घरों में फंसकर रह गए थे.

चित्रकूट: मंदाकिनी नदी फिर उफान पर हैं. इस वक्त मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच चुका है. रामघाट की दुकानों में दोबारा बाढ़ का पानी घुस चुका है. वहीं पुराना लोहे का पुल क्षतिग्रस्त होने से नए पुल से पैदल आवागमन हो रहा है. प्रशासन ने हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कराई है.

प्रशासन ने फिलहाल हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है. यह पुल बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज के राष्ट्रीय राजमार्ग-35 से जोड़ता है. पुल पर आवागमन बाधित होने से प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की ओर जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. रामघाट में जिन दुकानों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद गंदगी जमा हो गई थी, दुकानदारों ने उनकी सफाई शुरू कर दी थी.

लेकिन रात में दोबारा जलस्तर बढ़ने से दुकानों में पानी भरने लगा. लोग घुटने तक पानी में होकर जरूरी सामान लेने बाजार पहुंच रहे हैं. वहीं, रामघाट का पुराना लोहे का पुल बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो कर बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है. अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन के लिए मंदाकनी में बना नया पुल ही सहारा है, जहां लोग पैदल आवाजाही कर रहे हैं.

बांदा से चित्रकूट रक्षाबंधन के दिन पहुंचे शिवकुमार द्विवेदी ने बताया कि वह बीते दो-तीन दिनों से चित्रकूट में बाढ़ के चलते फंस गए थे. पानी कुछ काम हुआ तो उन्होंने निकालने की सोची, लेकिन रात में हुई बारिश ने मंदाकिनी का जलस्तर फिर दोबारा बढ़ा दिया है.

उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है. वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि कल शाम तक मंदाकिनी नदी का जलस्तर सामान्य हो गया था. रात हुई तेज बारिश के बाद सुबह 5:00 से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और अब धीरे-धीरे जल स्तर नीचे गिर रहा है.

उन्होंने बताया कि वाहनों के लिए बना पुल बाढ़ में बह जाने के बाद वह पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं, जबकि इस बाढ़ के चलते उनके मोटर व्हीकल भी खराब पड़ चुके हैं.

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