चित्रकूट में आफत की बारिश; तेज बहाव में बहे रास्ते और पुलिया, यूपी-एमपी में आवागमन ठप
चित्रकूट में भारी बारिश से मानिकपुर-सतना मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त, एक दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क कटा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 10:50 AM IST
चित्रकूट: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल की नदियों का पानी छोड़े जाने से प्रदेश की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा चरम पर पहुंच गया है. पहाड़ी क्षेत्रों से भी बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा और राप्ती जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं. इस बीच चित्रकूट में बारिश और बाढ़ से एक दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क प्रभावित है.
यूपी-एमपी आवागमन ठप: टिकरिया के पास मानिकपुर-सतना मार्ग का रपटा बहने से यूपी-एमपी आवागमन ठप है. कई गांवों के संपर्क मार्ग पानी के तेज बहाव में बह गए हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा असर मानिकपुर-सतना मुख्य मार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहां रोजाना करीब छोटे बड़े हजारों वाहनों का आवागमन होता था, लेकिन अब मार्ग पूरी तरह ठप है.
ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी: मानिकपुर-सतना मुख्य मार्ग पर टिकरिया के पास बना रपटा स्थल तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया. सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन बाधित हो गया है. टिकरिया, कुसमी समेत आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों के संपर्क मार्ग भी बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुए हैं. कई स्थानों पर सड़कें और पुलिया टूटने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
बुधवार को बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने जिलाधिकारी पुलकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और क्षेत्रीय विधायक प्रभावित इलाकों में पहुंचे. अधिकारियों ने डोडा माफी गांव में क्षतिग्रस्त बांध का निरीक्षण किया.
29 अगस्त को हुई थी तेज: जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि 29 अगस्त को हुई तेज बारिश के बाद लोक निर्माण विभाग ने करीब 10 स्थानों को चिन्हित किया था. जहां सड़कों को नुकसान पहुंचा था. सभी स्थानों पर मरम्मत कार्य शुरू कराया गया है. टिकरिया में क्षतिग्रस्त सड़क को 30 और 31 अगस्त को दोबारा तैयार कराया गया था, लेकिन एक सितंबर को तेज बहाव में सड़क फिर बह गई. पानी और बहाव कम होते ही पीडब्ल्यूडी टीम दोबारा मरम्मत कराकर आवागमन बहाल करेगी.
डीएम ने बताया कि मानिकपुर क्षेत्र में तीन नए पुल भी स्वीकृत हुए हैं, जिनकी लागत करीब 2 से 4 करोड़ रुपये है. इनका निर्माण अगले चार से पांच महीने में पूरा कराने का लक्ष्य है. बता दें कि डोडा बांध के छतिग्रस्त होने पर अचानक निकले जल शैलाब ने कई के घर उजाड़ दिये थे. साथ ही कई पशुओं की मौत को साथ कई सड़के बह गए थे.
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