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चित्रकूट: नदी में नहाते समय लड़कियों की फोटो खींचने पर बवाल, दो किशोरियों ने जान देने की कोशिश की

नहाते समय फोटो खींचने से परेशान दो किशोरियों ने जान देने की कोशिश की. आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं.

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बुआ-भतीजी की हालत गंभीर, चित्रकूट पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई 3 टीमें. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 10:11 PM IST

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चित्रकूट: चित्रकूट जनपद में नदी नहाने गई लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो खींचे जाने और घर पर डांट पड़ने से आहत होकर दो लड़कियों (बुआ-भतीजी) ने आत्महत्या का प्रयास किया. दोनों किशोरियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल से बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित कर दी हैं. यह पूरा मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है.

मनचलों की हरकत से डरी किशोरियां: बताया जा रहा है कि बीते दिन रैदास समाज की कई लड़कियां गांव की पेशवनी नदी में नहाने गई थीं. इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और मोबाइल से लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाने लगे. इस घिनौनी हरकत को वहां मौजूद एक नाबालिग बच्चे ने देख लिया और तुरंत लड़कियों के घर जाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी. घर में जानकारी मिलने पर मां ने दोनों लड़कियों को सुरक्षा के लिहाज से नदी जाने को लेकर डांट फटकार लगाई थी.

डांट से आहत होकर उठाया आत्मघाती कदम: लोकलाज और मां की डांट से आहत होकर दोनों लड़कियों ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बांदा रेफर कर दिया. पीड़ित लड़कियां आपस में बुआ-भतीजी बताई जा रही हैं और उनकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है.

आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई 3 टीमें: सूचना मिलते ही चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि एक टीम पीड़िताओं के साथ अस्पताल भेजी गई है, जबकि दूसरी गांव में साक्ष्य जुटा रही है और तीसरी टीम आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस अधीक्षक ने कहा तहरीर के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- इंसाफ़ की आस में हारी ज़िंदगी: चित्रकूट में गैंगरेप पीड़िता ने की ख़ुदकुशी, मामले में पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

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