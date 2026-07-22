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चित्रकूट: देवांगना घाटी के जंगल में प्रेमी को बंधक बनाकर युवती से गैंगरेप, 10 दिन में दूसरी वारदात से सनसनी

ताजा मामला देवांगना घाटी के पास जंगल का है, जहां अपने 17 वर्षीय प्रेमी के साथ गई 20 वर्षीय युवती का पीछा करते हुए तीन युवक वहां पहुंच गए. आरोपियों ने दोनों को बंधक बना लिया और युवती के प्रेमी को कुछ दूरी पर बांध दिया.

चित्रकूट: धर्म नगरी चित्रकूट में गैंगरेप की वारदातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. जहां एक हफ्ता पहले बीते 13 जुलाई को मानिकपुर थाना क्षेत्र में अपने प्रेमी के साथ चेकडैम में नहाने गई नाबालिग के साथ तीन युवकों ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था, वहीं महज 10 दिन के भीतर उसी पैटर्न पर गैंगरेप का दूसरा मामला सामने आ गया है.

बंधक बनाकर पत्थरों के पीछे किया दुष्कर्म: इसके बाद आरोपी युवती को पत्थरों के पीछे ले गए, जहां दो युवकों ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. तीनों आरोपियों के मौके से भागने के बाद पीड़ित युवती ने किसी तरह अपने प्रेमी को बंधनों से मुक्त कराया. इसके बाद पीड़िता ने डायल 112 (PRB 112) पर पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी.

पुलिस अधिकारियों ने शुरू की जांच: मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के अनुसार बुधवार शाम लगभग 4 बजे प्रेमी युगल देवांगना घाटी के जंगल में मौजूद थे. तभी तीन युवक उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे और उन्हें ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करने लगे. पैसे न मिलने पर आरोपियों ने युवक को बंधक बनाया और युवती को आगे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया.

फिर शर्मसार हुआ चित्रकूट: एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस मामले की हर पहलू से निष्पक्ष जांच कर रही है.

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