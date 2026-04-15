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चित्रकूट की गैंगरेप पीड़िता किशोरी ने आखिर कर ली आत्महत्या, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

चित्रकूट : पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में होली के दिन 17 वर्षीय दलित छात्रा के साथ तीन युवकों हुए दुष्कर्म मामले ने नया मोड़ ले लिया है. आरोपियों पर कार्रवाई न होने से परेशान किशोरी ने आत्महत्या कर ली है. इस मामले में पुलिस की अजीब कहानी सामने आ रही है. पुलिस का कहना है कि किशोरी को परिजनों ने केस में कार्रवाई न करने का बयान दिया था. इसके चलते कार्रवाई नहीं की गई. वहीं किशोरी के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

किशोरी के पिता के अनुसार बीती 3 मार्च (होली के दिन) को किशोरी घर से कुछ दूर पानी भरने गई थी. इसी दौरान गांव के तीन युवकों भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति और बोधि शुक्ला ने पकड़ लिया और जबरन खेत में खींच ले गए. जहां किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर बंधक बना लिया और बारी‑बारी से दुष्कर्म किया. घर न पहुंचने पर छोटा बेटा उसे ढूंढता हुआ खेत की ओर गया. जहां बहन अस्तव्यस्त अवस्था में मिली. किशोरी के घर पहुंचने पर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने जबरन रंग डालने का केस दर्ज कर मामला रफा दफा कर दिया.