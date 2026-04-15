चित्रकूट की गैंगरेप पीड़िता किशोरी ने आखिर कर ली आत्महत्या, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव में होली के दिन 17 वर्षीय दलित छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 11:25 AM IST
चित्रकूट : पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में होली के दिन 17 वर्षीय दलित छात्रा के साथ तीन युवकों हुए दुष्कर्म मामले ने नया मोड़ ले लिया है. आरोपियों पर कार्रवाई न होने से परेशान किशोरी ने आत्महत्या कर ली है. इस मामले में पुलिस की अजीब कहानी सामने आ रही है. पुलिस का कहना है कि किशोरी को परिजनों ने केस में कार्रवाई न करने का बयान दिया था. इसके चलते कार्रवाई नहीं की गई. वहीं किशोरी के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
किशोरी के पिता के अनुसार बीती 3 मार्च (होली के दिन) को किशोरी घर से कुछ दूर पानी भरने गई थी. इसी दौरान गांव के तीन युवकों भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति और बोधि शुक्ला ने पकड़ लिया और जबरन खेत में खींच ले गए. जहां किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर बंधक बना लिया और बारी‑बारी से दुष्कर्म किया. घर न पहुंचने पर छोटा बेटा उसे ढूंढता हुआ खेत की ओर गया. जहां बहन अस्तव्यस्त अवस्था में मिली. किशोरी के घर पहुंचने पर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने जबरन रंग डालने का केस दर्ज कर मामला रफा दफा कर दिया.
किशोरी के पिता के मुताबिक थाने में मुझे गैंगरेप जैसा केस दर्ज न कराने की हिदायत दी गई. कहा गया कि ऐसा केस दर्ज कराने की बेटी की शादी नहीं होगी और आरोपियों को छह महीने तक गांव न आने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया. हालांकि आरोपी कुछ दिन बाद ही गांव लौट आए और घूम घूम कर बेटी को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे. इसी से आजिज होकर किशोरी ने आत्महत्या कर ली है.
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के अनुसार पीड़िता के मां-बाप द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं चाहने का वीडियो‑बयान दिया गया था. इसके बाद ही कार्रवाई नहीं की गई थी. फिर भी यदि पुलिस की तरफ से कोई शिथिलता बरती गई है तो इस पर अलग से जांच कर कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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