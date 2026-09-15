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चित्रकूट में भाजपा नेता के प्लाॅट में धमाका; अज्ञात व्यक्ति के क्षत-विक्षत अंग मिले, पुलिस जांच में सामने आई ऐसी बात

पहाड़ी थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात. घटनास्थल से तार, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट, कपड़ों के टुकड़े बरामद हुए हैं.

चित्रकूट में भाजपा नेता के प्लाॅट में धमाका.
चित्रकूट में भाजपा नेता के प्लाॅट में धमाका. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 11:05 AM IST

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चित्रकूट : पहाड़ी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता जगदीश गौतम के खाली प्लॉट में संदिग्ध विस्फोट से हड़कंप मच गया. विस्फोट इतना भयंकर था कि घटनास्थल पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया. घटनास्थल से किसी व्यक्ति के क्षत-विक्षत पैर अलग-अलग जगहों से बरामद हुए हैं. प्रथमदृष्टया पुलिस किसी विस्फोटक की मिस हैंडलिंग को घटना की वजह मानकर जांच कर रही है.

चित्रकूट में भाजपा नेता के प्लाॅट में धमाका. (Video Credit : ETV Bharat)

एसपी अरुण कुमार सिंह के मुताबिक चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के अशोह गांव के पास कर्वी-पहाड़ी मुख्य मार्ग स्थित भाजपा नेता जगदीश गौतम के खाली प्लॉट में दो दिन पहले जोरदार धमाका हुआ था. इससे वहां बड़ा गहरा गड्ढा हो गया था. प्लाॅट के केयर टेकर और अन्य ग्रामीण इसे सुअर पकड़ने वालों की हरकत या आकाशीय बिजली की घटना मान रहे थे.

सोमवार रात सूचना मिली कि धमाके वाले स्थल के कुछ दूरी पर किसी मनुष्य के क्षत विक्षत पैर पड़े हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो प्लाॅट की बाउंड्री के अंदर बड़ा गड्ढा मिला. वहीं कुछ दूरी पर घास में एक पैर पड़ा मिला, जबकि दूसरा पैर बाउंड्री के से काफी दूर बाहर मिला. आसपास क्षत-विक्षत कपड़े, उखड़ी हुई ईंटें, क्षतिग्रस्त बिजली के तार, इलॉट्रॉनिक प्लेट आदि मिले. घटनास्थल से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं.

पुलिस अधीक्षक के अनुसार डॉग स्क्वायड, एसओजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. फील्ड यूनिट के साथ बांदा से बीडीडीएस टीम को भी बुलाया गया है. फिलहाल अभी किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना नहीं मिली है. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. प्रथमदृष्टया किसी व्यक्ति की मिस हैंडलिंग से विस्फोट की आशंका है.

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