WATCH ; प्रयागराज से रेस्क्यू तेंदुआ चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा; फिर हुआ कुछ ऐसा

चित्रकूट : प्रयागराज में झूंसी सहित चार थाना क्षेत्रों में बीते कई दिनों से दहशत का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग की टीम ने बीते गुरुवार को एक घर से रेस्क्यू किया था. वयस्क तेंदुआ कई लोगों पर हमला भी कर चुका था. रेस्क्यू के बाद तेंदुए को शुक्रवार को चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मानिकपुर रेंज प्रथम के कोर जोन के बाड़ा बाबा के जंगल में छोड़ा गया है.

प्रयागराज से रेस्क्यू तेंदुआ (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, प्रयागराज के झूंसी के छिबैया गांव में तेंदुए का रेस्क्यू 8 जनवरी (गुरुवार) को हुआ था. रेस्क्यू टीम में शामिल डिप्टी रेंजर एल.के. दुबे ने बताया कि तेंदुआ जंगल से भटक कर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया था. तेंदुए की मौजूदगी से कई गांवों में हड़कंप मचा हुआ था. प्रयागराज मेला क्षेत्र से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर तेंदुए की मौजूदगी से श्रद्धालुओं में भी खौफ था. हालांकि तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया था.