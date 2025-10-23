ETV Bharat / state

चित्रकूट में लगा गधों का ऐतिहासिक मेला, लॉरेंस विश्नोई की कीमत के आगे फीके पड़े सलमान

धार्मिक नगरी चित्रकूट में गधों का ऐतिहासिक मेला लगता है, गधों और खच्चरों पर लगी लाखों रुपए की बोली, हीरो और गैंगस्टर पर रखे नाम.

CHITRAKOOT DONKEY FAIR
चित्रकूट में लगा गधों का मेला (ETV Bharat)
चित्रकूट: दीपावली पर चित्रकूट में गधों का बाजार सज गया है. इस बाजार में गधों के साथ खच्चर भी बेचने के लिए लाए जाते हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है. इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि इनके नाम भी नामी गैंगस्टर और बॉलीवुड के हीरो के तर्ज पर रखे जाते हैं, और उन नामों पर बोली लगती है. यह बोली लाखों में होती है. जैसे मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. हर कोई इस नाम का उपयोग अपने निजी कार्यों में करने लगा है.

चित्रकूट में दीपावली के दूसरे दिन तीन दिवसीय गधे एवं खच्चरों का मेला लगता है. यहां पर गधों के अलग-अलग नाम भी रखे जाते हैं. विगत वर्ष भी लारेंस विश्नोई, सलमान शाहरुख के नाम से गधे और खच्चर बिके थे. इस वर्ष भी ऐसे ही गधों का बाजार इन्हीं नामों से गुलजार है. लारेंस विश्नोई नाम के गधे की कीमत सबसे ज्यादा है.

AURANGZEB STARTED MULE FAIR
औरंगजेब के जमाने से लग रहा गधों का मेला (ETV Bharat)

औरंगजेब के जमाने से लग रहा मेला
मध्यप्रदेश के सतना जिले के भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में दीपावली मेले के दूसरे दिन अन्नकूट से मंदाकिनी नदी के किनारे ऐतिहासिक गधों के मेले का बाजार वर्षों से लगता चला आ है. गधों का यह ऐतिहासिक मेला मुगल शासक औरंगजेब के जमाने से लगता चला आ रहा है. गधों के इस बाजार में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत अलग-अलग प्रांतों के व्यापारी गधों को बेचने और खरीदने आते हैं. धार्मिक नगरी चित्रकूट में पांच दिवसीय दीपावली मेला पर्व में दीपदान के दूसरे दिन अन्नकूट से पशुधन की धूम है और गधों के मेले में रौनक बिखर पड़ी है.

एक्टर्स और गैंगस्टर के नाम वाले गधों की बोली
चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के किनारे हजारों की संख्या में गधों और खच्चरों का मेला लगा है. जिसकी बाकायदा नगर परिषद चित्रकूट द्वारा व्यवस्था की गई है. मेले में देश के कोने-कोने से गधा व्यापारी अपने पशुओं के साथ आए हैं, सबसे खास बात यह है कि इस मेले में विगत वर्ष से फिल्मी सितारों एवं गैंगस्टर के नाम से गधों और खच्चरों को खरीदा और बेचा जाता है. इनके नाम लारेंस विश्नोई, शाहरुख, सलमान, कैटरीना, माधुरी होते हैं. लेकिन इस बार गधों के बाजार में देश से प्रदेश भर में गैंगस्टर एवं फिल्मी सितारों के नाम चर्चा कौतूहल का विषय बना हुआ है.

DONKEYS AND MULES AUCTION
लाखों में लगी गधों की बोली (ETV Bharat)

लाखों रुपए होती है गधों की बोली
इस बार सबसे अधिक अभी तक 50 हजार से लेकर 1 लाख से अधिक कीमत में गधे और खच्चर बिके हैं. जबकि यहां अभी तक लॉरेंस विश्नोई की एक लाख से अधिक कीमत है. इस मेले की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब द्वारा की गई थी. औरंगजेब द्वारा चित्रकूट के इसी मेले से अपनी सेना के बेड़े में गधों और खच्चरों को शामिल किया गया था. इसलिए इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है. इस मेले में एक लाख रुपए से अधिक तक के गधे और खच्चर बिकने के लिए आते हैं.

