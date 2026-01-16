ETV Bharat / state

चित्रकूट पहुंचे बाबा धीरेंद्र शास्त्री; भक्तों के साथ की कामद गिरि की परिक्रमा, बांदा में करेंगे प्रवचन

चित्रकूट : बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुरुवार दोपहर विशेष विमान से धर्म नगरी चित्रकूट पहुंचे. इस दौरान अनुयायिइयों ने कई जगह फूल माला पहनाकर स्वागत किया. इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रात 12 बजे चित्रकूट परिक्रमा मार्ग से कामद गिरि की परिक्रमा की. परिक्रमा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और अनुयायी शामिल रहे. शनिवार दोपहर 3 बजे से पंडित धीरेंद्र शास्त्री बांदा में प्रवचन करेंगे.

चित्रकूट पहुंचे बाबा धीरेंद्र शास्त्री (Video Credit : ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कामद गिरि की परिक्रमा परम सौभाग्य की बात ही. परिक्रमा के दौरान लोगों का खूब प्यार मिला. इस दौरान सभी के मंगल कामना, राष्ट्रीय शांति, भारत को हिंदू राष्ट्र की प्रार्थना भगवान से की गई. उन्होंने कहा, सनातनी परंपरा के ऊपर कोई भी घात लगाए वह सनातनी नहीं है. हम मुसलमान से भी कहेंगे कि अब्दुल कलाम की तरह देश में योगदान दीजिए. इस देश में सभी लोग प्रेम से रहें, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है. सभी प्रेम से रहें, हम इस देश में दंगा नहीं चाहते हैं.