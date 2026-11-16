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बिरसा मुंडा शौर्य दिवस; भाजपा ने आदिवासी-दलितों के हक अधिकार छीने, मंदिर और वोट पर डाका डाला : श्यामलाल पाल

चित्रकूट ; बिरसा मुंडा शौर्य दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

चित्रकूट : भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रविवार को मानिकपुर कस्बे के वासुदेव इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी की ओर से जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया है. कार्यक्रम में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, झांसी-प्रयागराज स्नातक क्षेत्र के एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव, सदर विधायक अनिल प्रधान समेत आदिवासी व दलित समाज के कई नेता भी पहुंचे. इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा की नीतियों पर जमकर हमला बोला.

चित्रकूट में बिरसा मुंडा शौर्य दिवस कार्यक्रम. (Video Credit : ETV Bharat) सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी-दलितों के हक अधिकार छीन रही है. मंदिरों और वोट पर डाका डाल रही है. सपा सरकार बनने पर आदिवासी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. आदिवासियों को जनजाति का दर्जा दिलाने के साथ जमीनों का पट्टा भी दिलाया जाएगा.