बिरसा मुंडा शौर्य दिवस; भाजपा ने आदिवासी-दलितों के हक अधिकार छीने, मंदिर और वोट पर डाका डाला : श्यामलाल पाल
चित्रकूट मानिकपुर कस्बे के वासुदेव इंटर कॉलेज में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 11:48 AM IST
चित्रकूट : भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रविवार को मानिकपुर कस्बे के वासुदेव इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी की ओर से जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया है. कार्यक्रम में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, झांसी-प्रयागराज स्नातक क्षेत्र के एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव, सदर विधायक अनिल प्रधान समेत आदिवासी व दलित समाज के कई नेता भी पहुंचे. इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा की नीतियों पर जमकर हमला बोला.
सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी-दलितों के हक अधिकार छीन रही है. मंदिरों और वोट पर डाका डाल रही है. सपा सरकार बनने पर आदिवासी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. आदिवासियों को जनजाति का दर्जा दिलाने के साथ जमीनों का पट्टा भी दिलाया जाएगा.
प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधन के दौरान लोगों से पूछा कि तुम्हारे पास कोई आईएएस, पीसीएस अधिकारी है, कोई पुलिस या अन्य कोई बड़े सरकारी पद पर है? कहा जिन्होंने देश को स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, वही आज बड़े पदों पर बैठ गए हैं. ऐसे में देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है. इसे बचाने के लिए नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्गों को एकजुट होना होगा. भाजपा के झूठ और छलावे की राजनीति के झांसे में आने की जरूरत नहीं हैं.
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते 10 वर्षों के दौरान यूपी के 26 हजार विद्यालय बंद कर दिए. इन विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते थे. भाजपा ने नवजवानों को रोजगार, किसानों को आय, खाद की किल्लत के नाम पर ठगा. इसके अलावा भगवान राम के चढ़ावे में चोरी और चुनाव में धांधली भी की. उन्होंने आह्वान किया की 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद प्रदेश में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी.
सपा में गुटबाजी भी दिखी, जिलाध्यक्ष के विरोध में हुई नारेबाजी
भगवान बिरसा मुंडा शौर्य दिवस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह भी देखने को मिली. सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के सामने ही सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हुई. नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. नाराज पदाधिकारियों ने सपा जिलाध्यक्ष पर उपेक्षा और भेदभाव के आरोप लगाए हैं.
समाजवादी पार्टी अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी रमेश कुरील ने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष शिवंशकर दलित समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं. उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है. जिला अध्यक्ष की कार्यशैली से चित्रकूट में संगठन की मुहिम कमजोर हो रही है.
सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ऋतुराज वर्मा ने कहा जिला अध्यक्ष के मनमानी के आगे अनुसूचित जाति के लोगो की पार्टी में एक नहीं चलती. कार्यक्रम के शुरुआत से ही हम सभी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं. इसके बावजूद जिला अध्यक्ष ने मंच से दूर रखा.
सपा के वरिष्ठ नेता हरीश यादव ने मंच से दासु सम्राट दुआ के अमर रहने के नारे लगाए जाने पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि विवादित इतिहास वाले व्यक्ति का महिमामंडन पार्टी की विचारधारा नहीं है. समाजवादी पार्टी को वोट मुलायम सिंह यादव के नाम पर मिलता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर. मंच से इस तरह की नारेबाजी कतई अनुचित है.
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