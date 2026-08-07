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ODOP; 5 करोड़ के पार पहुंचा लकड़ी के खिलौनों का व्यापार, हजारों लोगों को मिला रोजगार

धर्म नगरी चित्रकूट की काष्ठ कला एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में शामिल होने के बाद आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन कर उभर रही है.

धर्म नगरी चित्रकूट की काष्ठ कला
धर्म नगरी चित्रकूट की काष्ठ कला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:50 AM IST

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चित्रकूट : धर्म नगरी चित्रकूट की काष्ठ कला आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बन कर उभर रही है. लकड़ी के खिलौनों और गणेश प्रतिमाओं को देश-विदेश में खूब मांग हो रही है. सरकारी कार्यक्रमों में भी स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा के साथ नया बाजार भी मिला है. साथ ही हजारों लोग रोजगार से भी जुड़ गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक करीब यह कारोबार अब पांच करोड़ के पार पहुंच गया है. ऐसा संभव हुआ ओडीओपी योजना (One District One Product) की बदौलत.

चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने.
चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने. (Photo Credit : ETV Bharat)


उपायुक्त उद्योग चंद्र प्रकाश पटेल के अनुसार धर्म नगरी चित्रकूट अब अपनी धार्मिक पहचान के साथ पारंपरिक काष्ठ कला के लिए भी देशभर में नई पहचान बना रही है. एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के प्रभाव से कभी 20 से 25 लाख रुपये सालाना तक सीमित रहने वाला लकड़ी के खिलौनों और गणेश प्रतिमाओं का कारोबार अब बढ़कर 5 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है. जिले में तैयार होने वाले उत्पाद अब राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों के जरिए देश-विदेश के बाजार तक पहुंच रहे हैं.

चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने.
चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने. (Photo Credit : ETV Bharat)


ओडीओपी योजना के तहत शिल्पकारों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, ऋण और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. वर्तमान में जिले में करीब 100 काष्ठ कला इकाइयां संचालित हैं. जिनमें लगभग 40 उद्यमियों को ऋण मिला है. इस उद्योग से करीब एक हजार शिल्पकार प्रत्यक्ष और पांच हजार से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं.

चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने.
चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने. (Photo Credit : ETV Bharat)


जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों में अतिथियों को फूलों के बुके के स्थान पर लकड़ी की गणेश प्रतिमा और अन्य ओडीओपी उत्पाद भेंट करने की पहल की है. इससे शिल्पकारों को स्थायी बाजार और बेहतर आय का अवसर मिल रहा है.

चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने.
चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने. (Photo Credit : ETV Bharat)


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'मन की बात' में स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने की अपील की थी. इसके बाद चित्रकूट की काष्ठ कला को नई गति मिली. जिले में करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) भी तैयार किया गया है. जहां आधुनिक मशीनों से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद बनाए जाएंगे.

चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने.
चित्रकूट में बने लकड़ी के खिलौने. (Photo Credit : ETV Bharat)


उपायुक्त उद्योग चंद्र प्रकाश पटेल के अनुसार वर्ष 2018 से शुरू हुई योजना ने चित्रकूट की काष्ठ कला को नई पहचान दिलाई है. शिल्पकार शालिनी सिंह का कहना है कि अब उनके उत्पाद मथुरा, मैहर, ओरछा, दिल्ली सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बिक रहे हैं. साथ ही विदेशी पर्यटक भी खूब पसंद कर रहे हैं.



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