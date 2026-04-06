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चित्रकूट में बेखौफ हुए मंदिर चोर; बाल हनुमान आश्रम से चांदी के मुकुट पार, 2 कुत्तों की हत्या

चित्रकूट SP अरुण कुमार सिंह ने बताया, लोढ़वारा में बाल हनुमान आश्रम से चोरों ने चांदी के मुकुट और छत्रक चोरी कर लिए हैं.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 10:23 PM IST

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चित्रकूट: चित्रकूट के लोढ़वारा बाल हनुमान आश्रम में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर से भगवान के चांदी के मुकुट और छत्रक चोरी कर लिये. इस वारदात के दौरान चोरों ने मंदिर की सुरक्षा कर रहे कुत्तों को जहर देकर से मार दिया. चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह ने इस मामले के जल्द खुलासे का भरोसा दिया है.

प्लान बनाकर की गयी चोरी: बाल हनुमान मंदिर के महंत राजनारायण दास ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के लोढ़वारा गांव स्थित आश्रम में रविवार रात ताला तोड़कर कीमती आभूषण चोरी किए गए.

जानकारी देते महंत और चित्रकूट SP अरुण कुमार सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

महंत के अनुसार, रात करीब 10 बजे मंदिर बंद किया गया था, लेकिन सुबह 4 बजे पुजारी के उठने पर ताला टूटा मिला. मंदिर की मूर्तियों से 7 चांदी के मुकुट, 5 छत्रक और 2 गदा गायब पाए गए हैं. मौके पर दो कुत्ते मृत मिले हैं, जिन्हें चोरों ने सुनियोजित तरीके से जहरीला पदार्थ खिलाया था.

स्थानीय लोगों में आक्रोश: वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने की जांच की. कुत्तों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि जहर के प्रकार की पुष्टि हो सके. पिछले दो महीनों में चित्रकूट में यह तीसरी बड़ी मंदिर चोरी की वारदात हुई है. इससे पहले भरतकूप और अकीलवा बाबा आश्रम में भी चोरों ने इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया था.

विश्व हिंदू परिषद ने दी चेतावनी: क्षेत्र में लगातार हो रही इन वारदातों से स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है. विश्व हिंदू परिषद ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने जल्द खुलासा नहीं किया, तो संगठन स्वयं कार्रवाई के लिए विवश होगा. वहीं एसपी अरुण कुमार सिंह का कहना है कि सभी घटनाओं का पैटर्न एक जैसा है, जिससे किसी विशेष गिरोह पर शक गहरा रहा है. पुलिस की कई टीमें गिरोह की तलाश में जुटी हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया गया है.

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