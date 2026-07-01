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अजोला से पशुओं के हरे चारे और खाद का संकट होगा खत्म; विशेषज्ञ से जानें उत्पादन के गुर

अजोला बेहद पौष्टिक और तेजी से बढ़ने वाला जलीय फर्न है. यह पशुओं और मुर्गियों के लिए उत्तम हरा चारा माना जाता है.

अजोला घास उगाना.
अजोला घास उगाना. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 2:30 PM IST

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चित्रकूट : बुंदेलखंड में प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीनदयाल शोध संस्थान के तुलसी कृषि विज्ञान केंद्र, गनिवा चित्रकूट द्वारा किसानों को अजोला के उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है. अजोला बेहद पौष्टिक और तेजी से बढ़ने वाला जलीय फर्न है. यह पशुओं और मुर्गियों के लिए उत्तम हरा चारा माना जाता है. इसे घर या खेत में आसानी से कम लागत वाले प्लास्टिक बेड या गड्ढे बनाकर उगाया जा सकता है.

अजोला से खत्म होगा पशुओं के हरे चारे और खाद का झंझट. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

तुलसी विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम सहायक रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि अजोला एक अत्यंत उपयोगी जैव संसाधन है. जिसका उपयोग पशुओं के पौष्टिक हरे चारे के साथ-साथ धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है. धान की रोपाई के 7 से 8 दिन बाद खेत में अजोला डालने से यह तेजी से फैलता है और प्रति बीघे 10 से 20 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की पूर्ति करता है. इससे बाजार से खरीदी गई यूरिया के उपयोग में कमी आती है. धान की उत्पादन लागत घटती है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है.

रोहित कुमार मिश्रा के मुताबिक अजोला का उत्पादन खेत या घर के पास बने सीमेंट की टंकियों या छोटे गड्ढों में पन्नी (पाॅलीथिन) लगा कर उसका पैड बना कर आसानी से किया जा सकता है. जिसमें हल्की मिट्टी पैड के ऊपर गोबर व पानी का घोल भर कर फिर थोड़ा सा सल्फर मिला कर इसका उत्पादन आसानी से कर सकते हैं. इससे पशुपालन और खेती दोनों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा. ग्राम पंचायतों की गौशालाओ में हरे चारे का अच्छा विकल्प ओजोला हो सकता है. किसान बहुत कम खर्च में इसका उत्पादन स्वयं कर सकते हैं. जिससे खेती की लागत घटेगी और टिकाऊ एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा.





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