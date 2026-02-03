चित्रकूट आयुष हत्याकांड ; कैबिनेट मंत्री ने परिजनों को सौंपा 5 लाख का चेक, दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी
बरगढ़ कस्बे में रहने वाले कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के बेटे आयुष केसरवानी का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 8:34 AM IST
चित्रकूट : कपड़ा व्यापारी के बेटे (13) के अपहरण के बाद निर्मम हत्या मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ सोमवार को पीड़ित परिवार से मिलने चित्रकूट पहुंचे. कैबिनेट मंत्री ने मृतात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात कर सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा. साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की बात कही.
बता दें, 22 जनवरी को बरगढ़ कस्बे में रहने वाले कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के पुत्र आयुष केसरवानी (13) का उनके पूर्व के किरायेदारों इरफान और कल्लू उर्फ साहेब अंसारी ने अपहरण कर लिया था. आरोपियों ने गला दबाकर आयुष की हत्या करने के बाद शव दो फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था. वारदात को डायवर्ट करने के लिए आरोपियों ने पिता से 40 लाख रुपये की फिरौती भी मांगी थी. हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आयुष का शव बरामद कर लिया था.
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के दिन से स्वयं नजर बनाए हुए हैं. दोषियों और मास्टरमाइंड के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अवैध निर्माण पर बुलडोजर और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं अशोक केसरवानी ने कहा है कि सरकार मिली सहायता राशि को समाजहित में लगाएंगे. हालांकि घटना के सही कारणों के खुलासे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं.
यह भी पढ़ें : हलाला-तीन तलाक के डर से मुस्लिम टीचर ने इस्लाम छोड़ा, हिंदू धर्म अपनाया, घरवालों से जान का खतरा बताया
यह भी पढ़ें : 10 वर्षीय ममेरे भाई का अपहरण कर गला रेता, फिर मामा से मांगी 10 लाख की फिरौती, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे