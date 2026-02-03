ETV Bharat / state

चित्रकूट आयुष हत्याकांड ; कैबिनेट मंत्री ने परिजनों को सौंपा 5 लाख का चेक, दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी

चित्रकूट : कपड़ा व्यापारी के बेटे (13) के अपहरण के बाद निर्मम हत्या मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ सोमवार को पीड़ित परिवार से मिलने चित्रकूट पहुंचे. कैबिनेट मंत्री ने मृतात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात कर सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा. साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की बात कही.

बता दें, 22 जनवरी को बरगढ़ कस्बे में रहने वाले कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के पुत्र आयुष केसरवानी (13) का उनके पूर्व के किरायेदारों इरफान और कल्लू उर्फ साहेब अंसारी ने अपहरण कर लिया था. आरोपियों ने गला दबाकर आयुष की हत्या करने के बाद शव दो फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था. वारदात को डायवर्ट करने के लिए आरोपियों ने पिता से 40 लाख रुपये की फिरौती भी मांगी थी. हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आयुष का शव बरामद कर लिया था.