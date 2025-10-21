दीपावली पर जगमग चित्रकूट और वाराणसी, दीपदान और आरती
चित्रकूट के रामघाट पर भक्तों ने किया दीपदान, वाराणसी की गंगा आरती में भी लिया बढ़चढ़कर भाग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 8:27 AM IST
चित्रकूट/वाराणसीः दीपावली की रात चित्रकूट के रामघाट में भक्तों ने दीपदान कर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए. इस दौरान मंदाकिनी में स्नान भी किया. वहीं, वाराणसी में काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा आरती 100 दिनों के लंबे अंतराल के बाद यथास्थान शुरू हो गई. इस मौके पर 1100 दीपक प्रज्ज्वलित किए गए.
चित्रकूट में दीपदान: मान्यता है कि लंका विजय प्राप्त कर प्रभु श्री राम वापस चित्रकूट आए थे. उन्होंने मंदाकिनी नदी में साधु संतों और कोलभीलो के साथ इसी दीपदान किया था. इसी मान्यता के चलते हर वर्ष दीपावली पर बड़ी संख्या में भक्त चित्रकूट पहुंचते हैं. सोमवार को भी चित्रकूट बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे. सोमवार को रामघाट में दीपदान करने के लिए दूर दराज से लोग मंदाकिनी तट पर पहुंचे. भक्तों ने दीपदान कर कामतानाथ की परिक्रमा की. इस मौके पर चित्रकूट को दुल्हन की तरह सजाया गया था.
सिद्धपीठ तोता मुखी हनुमान गुफा के महंत मोहित दास महाराज ने बताया कि चित्रकूट भगवान श्री रामचंद्र की कर्म स्थली से विख्यात है. चित्रकूट धर्म नगरी में उन्होंने लंका विजय के बाद दीपदान किया था. कलियुग में अगर भगवान ने दर्शन दिए हैं तो वह स्थान चित्रकूट है. यहां तुलसीदास जी भगवान के दर्शन मिले थे.स इस वजह से यहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं.
वाराणसी में 1100 दीप गंगा घाट पर प्रज्ज्वलितः काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा आरती 100 दिनों के लंबे अंतराल के बाद यथास्थान शुरू हो गई. जलस्तर कम होने के बाद जब मां गंगा की आरती के दर्शन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे श्रद्धालु इस दौरान भक्तभाव में डूबे नजर आए. दशाश्वमेध घाट के किनारे अब प्रतिदिन मोक्षदायिनी मां गंगा की आरती के दर्शन मिलेगी. 100 दिनों बाद दशाश्वमेध घाट पर गुंजा घंटे घड़ियाल शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज और मां गंगा के जयकारे के बीच मां गंगा की भव्य आरती हुई. इस दौरान घाट पर 1100 दीप प्रज्जवलित किए गए. गंगा सेवा निधि के सचिव हनुमान यादव ने बताया कि गंगा आरती 100 दिन बाद यथा स्थान गंगा पर शुरू हो गई है. भक्तों को अब कोई असुविधा नहीं होगी. वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और लोगों ने दिए जलाकर भगवान विश्वनाथ को श्रद्धा के साथ नमन किया.
ये भी पढ़ें: लखनऊ में पिछले 8 सालों नहीं हुए कोई भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच, जानिए कारण