दीपावली पर जगमग चित्रकूट और वाराणसी, दीपदान और आरती

चित्रकूट/वाराणसीः दीपावली की रात चित्रकूट के रामघाट में भक्तों ने दीपदान कर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए. इस दौरान मंदाकिनी में स्नान भी किया. वहीं, वाराणसी में काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा आरती 100 दिनों के लंबे अंतराल के बाद यथास्थान शुरू हो गई. इस मौके पर 1100 दीपक प्रज्ज्वलित किए गए.

चित्रकूट में दीपदान: मान्यता है कि लंका विजय प्राप्त कर प्रभु श्री राम वापस चित्रकूट आए थे. उन्होंने मंदाकिनी नदी में साधु संतों और कोलभीलो के साथ इसी दीपदान किया था. इसी मान्यता के चलते हर वर्ष दीपावली पर बड़ी संख्या में भक्त चित्रकूट पहुंचते हैं. सोमवार को भी चित्रकूट बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे. सोमवार को रामघाट में दीपदान करने के लिए दूर दराज से लोग मंदाकिनी तट पर पहुंचे. भक्तों ने दीपदान कर कामतानाथ की परिक्रमा की. इस मौके पर चित्रकूट को दुल्हन की तरह सजाया गया था.



सिद्धपीठ तोता मुखी हनुमान गुफा के महंत मोहित दास महाराज ने बताया कि चित्रकूट भगवान श्री रामचंद्र की कर्म स्थली से विख्यात है. चित्रकूट धर्म नगरी में उन्होंने लंका विजय के बाद दीपदान किया था. कलियुग में अगर भगवान ने दर्शन दिए हैं तो वह स्थान चित्रकूट है. यहां तुलसीदास जी भगवान के दर्शन मिले थे.स इस वजह से यहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं.