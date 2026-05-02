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ब्लास्ट की आवाज से दहला चित्रकूट, पंचर की दुकान में फटा एयर टैंक, दुकानदार के उड़े चीथड़े

पंचर की दुकान में ब्लास्ट अगर आप पंचर के दुकानदार हैं तो सावधान हो जाइए. आपकी दुकान में गाड़ियों में हवा भरने के लिए एयर टैंक तो लगा होगा. लेकिन वह किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनकर सामने आ सकता है. इसलिए अगर आप दुकान में एयर टैंक लगाए हैं तो जरा सावधानी आपको रखनी चाहिए. क्योंकि एयर टैंक ब्लास्ट होने की एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है. चित्रकूट थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 के ग्राम रजौला भगनपुर मोड़ पर संचालित होने वाली पंचर की दुकान में शुक्रवार दोपहर अचानक बम के जैसे ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

चित्रकूट: मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पंचर की दुकान में बड़ा हादसा हो गया है. पंचर की दुकान पर वाल्व बंद करते समय एयर टैंक में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे दुकानदार की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई. घटना चित्रकूट के रजौला के भगनपुर मोड़ के पास की है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है.

एयर टैंक विस्फोट में दुकानदार की मौत

यह दुकान पंचर बनाने वाले दुकानदार रामकिशोर प्रजापति की थी, जो कि इस दुकान के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करता था. शुक्रवार की दोपहर वह एयर टैंक का वाल्व बंद करने दुकान पर गया इसी दौरान हवा भरने वाली एयर टैंक की मशीन अचानक से ब्लास्ट हो गई, जिससे एयर टैंक के टुकड़े-टुकड़े हो गए. हादसे में दुकानदार रामकिशोर प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गया. लेकिन कुछ ही पल में वह काल के गाल में समा गया.

एयर टैंक ब्लास्ट होने की आवाज सुनने पर परिजन दुकान पर पहुंचे, जाकर देखा कि रामकिशोर खून से लथपथ दुकान के अंदर पड़ा हुआ है. परिजन उसे उपचार के लिए आनन फानन में चित्रकूट के जानकी कुंड अस्पताल ले गए, वहां डॉक्टरों ने रामकिशोर को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया. एयर टैंक ब्लास्ट की घटना लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.

मृतक रामकिशोर प्रजापति के परिजन तुलसीदास प्रजापति ने बताया कि, ''कंप्रेसर यानी एयर टैंक को बंद करने के लिए रामकिशोर गया था, इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई. रामकिशोर दुकान में अपनी छोटी सी दुकान में गाड़ियों का पंचर बनाने का काम करता था. जिसके लिए उसने हवा का एयर टैंक अपनी दुकान में लगवाया था. कंप्रेसर ब्लास्ट होने से आधी टंकी ऊपर और आधी टंकी नीचे रह गई.''

चित्रकूट एसडीओपी राजेश सिंह बंजारे ने बताया कि, ''रजौला ग्राम में एक एयर टैंक ब्लास्ट होने की जानकारी फोन पर मिली थी. जिसमें कंप्रेसर यानी एयर टैंक में ज्यादा हवा भरने से ब्लास्ट होना बताया गया है. इसमें एक रामकिशोर प्रजापति नामक व्यक्ति की मौत हुई है. जिसका पीएम पंचनामा कार्यवाही की गई है. मामले में आगे की जांच की जा रही है.''