धमतरी में सूखे कुएं में गिरा चीतल, ग्रामीणों और वन विभाग ने मिलकर कैसे किया रेस्क्यू, देखिए
पानी की तलाश में बस्ती तक पहुंचा चीतल एक कुएं में गिर गया. जाल डालकर चीतल को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 14, 2026 at 8:45 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पानी की तलाश में बस्ती तक पहुंचा एक चीतल सूखे कुएं में गिर गया. गर्मी की शुरुआत होते ही जंगलों में पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण कई वन्य जीव गांवों की ओर आने लगते हैं. किसी तरह बड़ी मशक्कत से चीतल का रेस्क्यू किया गया.
20-25 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरा
यह घटना सिंगपुर रेंज के ग्राम अंजोरा में सामने आई. यहां बस्ती के पास एक खेत में बने करीब 20 से 25 फीट गहरे सूखे कुएं में एक चीतल गिर गया. कुआं पूरी तरह सूखा था, इसलिए चीतल बाहर नहीं निकल पा रहा था. जब किसानों ने कुएं में चीतल को देखा तो गांव में हलचल मच गई.
जाल की मदद से किया गया रेस्क्यू
ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. वन विभाग की टीम ने कुएं में जाल नीचे उतारा और एक व्यक्ति को भी सावधानी से नीचे भेजा. काफी मेहनत के बाद चीतल को जाल में सुरक्षित बांधकर ऊपर निकाला गया.
सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया
रेस्क्यू के बाद चीतल की हालत ठीक पाई गई. इसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि गर्मियों में वन्य जीव पानी की तलाश में बस्तियों की ओर आ सकते हैं. ऐसे में अगर कोई वन्य जीव दिखाई दे या किसी मुसीबत में हो, तो तुरंत विभाग को सूचना दें.