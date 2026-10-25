सेना के जवानों और परिवार का मुफ्त इलाज करते हैं पटना के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, 'दर्द मुक्त बिहार' बनाने का लक्ष्य
कायरोप्रैक्टर सुरेंद्र कुमार सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों से इलाज के लिए कोई फीस नहीं लेते हैं. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 25, 2026 at 5:46 PM IST
पटना: कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. सुरेंद्र कुमार पटना के मशहूर चिकित्सक है, जो दर्द से परेशान मरीजों को राहत पहुंचाने और बिहार को दर्द मुक्त बनाने के अभियान में जुटे हैं. शहीदों के परिजनों, भारतीय सेना के जवानों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों से वह इलाज के लिए कोई फीस नहीं लेते हैं. स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और बीपीएल कार्डधारकों का भी निशुल्क उपचार करते हैं. रोजाना 10 से अधिक गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने के साथ ही राज्य के अलग-अलग जिलों में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाते हैं.
दर्द से छुटकारे के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति
काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति के जरिए हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं के साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दर्द के उपचार पर काम करने वाले डॉ. सुरेंद्र कुमार का कहना है कि मरीजों को दर्द से राहत दिलाना और उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है. उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से दर्द की परेशानी झेल रहे कई मरीजों को इस पद्धति से लाभ मिला है.
स्वीडन जाकर सीखी काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा
डॉ. सुरेंद्र कुमार मूल रूप से पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया के रहने वाले हैं. उनके पिता परमेश्वर प्रसाद किसान थे, जो इस दुनिया में नहीं हैं. दो भाई और दो बहनों में वह सबसे छोटे हैं. सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखा था.
डॉ. सुरेंद्र बताते हैं कि पढ़ाई में वह ठीक-ठाक थे, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च काफी अधिक था. सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका और निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस इतनी ज्यादा थी कि वहां से पढ़ाई करना आसान नहीं था. ऐसे में उन्होंने फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया.
सुरेंद्र ने पटना स्थित इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च से वर्ष 2017 में बैचलर इन फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद वर्ष 2021 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मरीजों के उपचार के दौरान महसूस किया कि कुछ प्रकार के दर्द में राहत मिलने में काफी समय लग जाता है.
वह ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानना चाहते थे, जिसमें शरीर की संरचनात्मक समस्याओं और दर्द के उपचार के लिए अलग तरीके से काम किया जाता है. इसी तलाश ने उन्हें काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा की ओर आकर्षित किया. इसके बाद वह स्वीडन चले गए, जहां उन्होंने वर्ष 2022-23 में काइरोप्रैक्टिक में एमडी की पढ़ाई की.
क्या है काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति?
काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति में मुख्य रूप से मांसपेशियों, जोड़ों, नसों की संरचना और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है. इसमें प्रशिक्षित चिकित्सक हाथों से नियंत्रित तकनीकों के जरिए जोड़ों की गति और शरीर की संरचना से जुड़ी समस्याओं का आकलन करते हैं. कुछ मामलों में जोड़ों पर विशेष तरीके से दबाव या नियंत्रित मूवमेंट किया जाता है, जिसे आम बोलचाल में हड्डी चटकाना भी कहा जाता है. हालांकि, यह केवल हड्डी चटकाने तक सीमित नहीं है. इसमें मरीज की समस्या, शारीरिक स्थिति और दर्द के कारणों को समझना भी महत्वपूर्ण होता है.
डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पास आने वाले अधिकांश मरीजों को सर्वाइकल, कमर दर्द, गर्दन के नीचे और कंधों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं. इसके अलावा गठिया और शरीर के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से बने रहने वाले दर्द की शिकायत लेकर भी लोग पहुंचते हैं.
उनका कहना है कि आज की जीवनशैली में लंबे समय तक बैठकर काम करने, मोबाइल और लैपटॉप का अधिक इस्तेमाल करने तथा गलत बॉडी पोस्चर के कारण लोगों में मांसपेशियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. शरीर को लंबे समय तक गलत स्थिति में रखने से गर्दन, कंधे और कमर पर दबाव पड़ सकता है. ऐसे में मरीज की स्थिति का आकलन कर उपयुक्त उपचार की जरूरत होती है.
सुरेंद्र ने बताया कि उनके पास कई ऐसे मरीज भी आते हैं, जो लंबे समय से दर्द की दवाइयां ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिलती. कुछ मरीज सर्जरी से बचने की संभावना तलाशते हुए भी पहुंचते हैं. हालांकि, उपचार का तरीका बीमारी की गंभीरता और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है. हर मरीज के लिए एक ही पद्धति उपयुक्त नहीं हो सकती.
'एलोपैथिक चिकित्सा के विरोधी नहीं'
डॉ. सुरेंद्र कुमार का कहना है कि वह एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को पूरी तरह नकारते नहीं हैं. वे बताते हैं, 'आपातकालीन परिस्थितियों में एलोपैथिक चिकित्सा बेहद महत्वपूर्ण है. हड्डी टूटने, गंभीर चोट लगने या सर्जरी की आवश्यकता होने पर आधुनिक चिकित्सा की भूमिका अहम होती है. ऐसे मामलों में जरूरी उपचार के बाद मरीज की स्थिति के अनुसार फिजियोथेरेपी और अन्य पुनर्वास प्रक्रियाएं भी उपयोगी हो सकती हैं.'
सुरेंद्र ने बताया कि शरीर में दर्द की वजह हमेशा हड्डियों से जुड़ी समस्या नहीं होती. कई बार मांसपेशियों में खिंचाव या अन्य समस्याओं के कारण भी दर्द होता है. ऐसे मरीजों के उपचार के लिए उनके पास कई तरह की आधुनिक मशीनें हैं, जिनकी मदद से जरूरत के अनुसार मांसपेशियों की सिकाई और अन्य उपचार किए जाते हैं.
उनका कहना है कि मरीज की बीमारी किस स्तर पर है, यह समझना सबसे जरूरी है. यदि बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी है और सर्जरी की आवश्यकता है, तो उसे टालना उचित नहीं है. हालांकि, अधिकांश मामलों में शुरुआती स्तर पर उचित जांच और गैर-सर्जिकल उपचार के विकल्पों पर हीं विचार होना चाहिए.
डॉ. सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मरीजों को उनकी समस्या के अनुसार उपचार देने से हीं लाभ मिलता है. वह कहते हैं कि मरीज की स्थिति देखकर ही उपचार की योजना बनाई जाती है. उनका मानना है कि दर्द की हर समस्या में सर्जरी जरूरी नहीं होती, लेकिन सर्जरी की वास्तविक जरूरत वाले मामलों में चिकित्सकीय सलाह का पालन करना चाहिए. माइग्रेन और गैस जैसी समस्याओं के उपचार के लिए भी लोग उनके पास आते हैं.
माइग्रेन का वह इलाज करते हैं और गैस्टिक की वह समस्या जिसमें पेट की मसल्स इधर-उधर हुए रहते हैं जिसके कारण गैस बनता है तो उसका वह निराकरण करते हैं. हालांकि, कई बार जब उन्हें समस्या कुछ अलग नजर आती है तो जरूर अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं.
मंत्री-विधायक और अधिकारी भी आते हैं
डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी चिकित्सा सेवा लेने वालों में आम मरीजों के साथ बिहार के कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हैं. खासकर ऐसे लोग, जिन्हें काम के सिलसिले में लगातार यात्रा करनी पड़ती है, शरीर में दर्द की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचते हैं.
कई पदाधिकारियों और नेताओं को पटना से अपने क्षेत्र में जाने के लिए रोजाना चार से छह घंटे तक गाड़ी में बैठकर यात्रा करनी पड़ती है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से गर्दन, कमर और शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में यह लोग पहुंचते हैं और उनका इलाज करते हैं. हालांकि कुछ मंत्री हैं जिनका इलाज वह उनके घर जाकर करते हैं क्योंकि मंत्री के पास समय की व्यस्तता होती है.
डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार यात्रा करने वाले लोगों के लिए सही बैठने की स्थिति, नियमित अंतराल पर आराम और शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है. उपचार के लिए आने वाले मरीजों की परेशानी को समझकर वह उनकी स्थिति के अनुसार सलाह और उपचार देते हैं. उनका कहना है कि कई लोग लंबे समय से दर्द से परेशान रहते हैं और राहत मिलने के बाद दोबारा सामान्य दिनचर्या में लौटने की कोशिश करते हैं.
भोजपुरी स्टार भी आते हैं इलाज कराने
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से भी डॉ. सुरेंद्र कुमार का खास जुड़ाव है. उन्होंने बताया कि भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, गायिका देवी और कई अन्य कलाकार उनसे उपचार करा चुके हैं. भोजपुरी भाषा और फिल्मों से लगाव के कारण उन्होंने कुछ भोजपुरी फिल्मों के निर्माण में भी योगदान दिया है. इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग उपचार के लिए उनके पास आते हैं.
जिलों में लगाते हैं निशुल्क चिकित्सा शिविर
डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल मरीजों का उपचार करना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक चिकित्सा सेवा पहुंचाना भी है. इसी सोच के तहत वह रोजाना 10 से अधिक गरीब मरीजों का निशुल्क उपचार करते हैं. इसके अलावा महीने में एक बार बिहार के अलग-अलग जिलों में तीन से चार दिनों का निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं. इन शिविरों में मरीजों को लगातार उपचार देने की कोशिश की जाती है, ताकि उनकी समस्या का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सके और जरूरत के अनुसार उपचार के कई सत्र पूरे किए जा सकें.
सुरेंद्र ने बताया कि कई समस्याओं में एक बार के उपचार से सीमित राहत मिलती है, जबकि तीन से चार सत्रों में मरीज की स्थिति में सुधार हो सकता है. इसी वजह से वह तीन से चार दिनों तक शिविर लगाने की कोशिश करते हैं. उनका प्रयास रहता है कि मरीजों को बार-बार लंबी दूरी तय कर उनके पास न आना पड़े और शिविर के दौरान ही जरूरी उपचार उपलब्ध कराया जा सके. इन शिविरों में इलाज पूरी तरह निशुल्क रहता है.
शहीदों के परिजनों से फीस नहीं लेते
डॉ. सुरेंद्र ने बताया कि शहीदों के परिजनों से वह कोई फीस नहीं लेते हैं. स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन प्रमाणपत्र लेकर आते हैं, तो उनका भी निशुल्क इलाज किया जाता है. भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कार्यरत जवानों को भी वह मुफ्त उपचार देते हैं. इसके अलावा बीपीएल कार्डधारकों के लिए भी उपचार निशुल्क है. उन्होंने बताया कि सामान्य मरीजों के लिए उनकी फीस 500 रुपये है.
डॉ. सुरेंद्र ने बताया कि उनके यहां उपचार कराने वाले कुछ बड़े उद्योगपति और जनप्रतिनिधि भी अपने-अपने क्षेत्रों में निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कराने में सहयोग करते हैं. ऐसे आयोजनों के जरिए वह दूसरे जिलों में जाकर जरूरतमंद मरीजों का उपचार करते हैं. उनका कहना है कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी व्यक्ति को दर्द के उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए.
"मेरा उद्देश्य केवल मरीजों का उपचार करना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक चिकित्सा सेवा पहुंचाना भी है. इसी सोच के तहत रोजाना 10 से अधिक गरीब मरीजों का निशुल्क उपचार करते हैं. स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन प्रमाणपत्र लेकर आते हैं तो उनका भी निशुल्क इलाज किया जाता है."- डॉ. सुरेंद्र कुमार, कायरोपैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट
दवा के खर्च से परेशान मरीजों को राहत पहुंचाना लक्ष्य
डॉ. सुरेंद्र कुमार का कहना है कि आज चिकित्सा पर होने वाला खर्च गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. लंबे समय तक दर्द से परेशान रहने वाले मरीजों को दवाइयों, जांच और अन्य उपचार पर खर्च करना पड़ता है. कई बार उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिलती और उनकी परेशानी बनी रहती है. ऐसे मरीज जब उनके पास पहुंचते हैं और उपचार के बाद उन्हें राहत महसूस होती है, तो उनका आशीर्वाद और संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है.
हालांकि, उनका मानना है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति को अपनाने से पहले मरीज की बीमारी का सही आकलन होना चाहिए. केवल दर्द कम करने के बजाय उसके संभावित कारण को समझना भी जरूरी है. लंबे समय तक दर्द रहने, शरीर में सुन्नपन आने, कमजोरी महसूस होने या दर्द अचानक गंभीर होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक से जांच करानी चाहिए. काइरोप्रैक्टिक सहित किसी भी उपचार पद्धति का इस्तेमाल मरीज की स्थिति और चिकित्सकीय जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
क्या बोले मरीज?
समस्तीपुर के हसनपुर से अपने कमर का दर्द का इलाज कराने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के पास पहुंचे सत्यनारायण यादव ने बताया कि लगभग 8 महीने से वह कमर के दर्द से काफी परेशान है. तीन-चार महीने पहले यहां आकर ट्रीटमेंट कराया था तो राहत मिली थी लेकिन फिर समय की व्यवस्था के कारण दूसरे थेरेपी के लिए आ नहीं पाए और अब कमर का दर्द बढ़ गया तो फिर वह पहुंचे. यहां ट्रीटमेंट से राहत मिला है और उनके शरीर का दर्द कम हुआ है.
"कमर में दर्द था सात-आठ महीने से. एख बार सर से ही दिखाए थे, बहुत राहत मिली लेकिन कुछ मजबूरी के कारण हम फिर नहीं आ सके. अब फिर आए हैं. अभी तो दो दिन ही हुआ है लेकिन आराम लग रहा है. हम समस्तीपुर के हसनपुर से आए हैं."- सत्यनारायण यादव, मरीज
दर्द से मिली राहत
नालंदा से सिर दर्द और गर्दन के दर्द की इलाज कराने पहुंची खुशबू देवी ने बताया कि दाहिना हाथ ऊपर उठाने में भी गर्दन दर्द के कारण परेशानी हो रही थी. काफी अंग्रेजी दवाइयां का उन्होंने सेवन किया लेकिन राहत नहीं मिल रहा था. यहां पहुंचकर ट्रीटमेंट लिया तो गर्दन घुमाने में थोड़ी राहत मिल रही है और दर्द कम हुआ है. यहां लगातार दो- तीन ट्रीटमेंट लेने को कहा गया है और वह पूरी ट्रीटमेंट लेंगी.
"नालंदा के पेंदी से आए हैं. गर्दन-गला और माथा में दर्द था. अभी तो ठीक लग रहा है. पहले दूसरी जगह इलाज करवाए लेकिन ठीक नहीं हुए. दवाई भी खाए थे. यहां राहत मिल रही है."- खुशबू देवी, मरीज
युवाओं के लिए भी करियर का विकल्प
काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा को अपने करियर का हिस्सा बनाने के सवाल पर डॉ. सुरेंद्र कुमार ने कहा कि देश में ऐसे कई युवा हैं, जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन महंगी फीस के कारण निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते. उनके अनुसार, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए दूसरे विकल्पों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि भारत में कुछ संस्थानों में काइरोप्रैक्टिक से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति मिली है और इस क्षेत्र में पढ़ाई के अवसर विकसित हो रहे हैं. हालांकि, इस क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम की वैधता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और संबंधित पेशे में काम करने के लिए लागू नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.
डॉ. सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल, लंबे समय तक बैठकर काम करने और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण आने वाले समय में मांसपेशियों, गर्दन, कमर और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता और उचित उपचार की जरूरत बढ़ेगी. ऐसे में लोगों को सही बॉडी पोस्चर अपनाने, नियमित व्यायाम करने और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए जागरूक करना आवश्यक है.
दर्द मुक्त बिहार का ल्क्ष्य
वह 'दर्द मुक्त बिहार' और 'दर्द मुक्त भारत' बनाने के अभियान के साथ चिकित्सा सेवा में आए हैं. हजारों लोगों को लंबे समय से चली आ रही दर्द की परेशानियों से राहत पहुंचाने का दावा करने वाले डॉ. सुरेंद्र के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर इस अभियान का अहम हिस्सा हैं. उनका कहना है कि जब कोई गरीब मरीज उपचार के बाद राहत महसूस करता है और खुशी के साथ आशीर्वाद देता है, तो उन्हें लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में आने का उनका फैसला सार्थक हो रहा है. यही संतोष उन्हें आगे भी जरूरतमंदों की सेवा करते रहने की प्रेरणा देता है.
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