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सेना के जवानों और परिवार का मुफ्त इलाज करते हैं पटना के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, 'दर्द मुक्त बिहार' बनाने का लक्ष्य

कायरोप्रैक्टर डॉ. सुरेंद्र कुमार ( ETV Bharat )

पटना: कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. सुरेंद्र कुमार पटना के मशहूर चिकित्सक है, जो दर्द से परेशान मरीजों को राहत पहुंचाने और बिहार को दर्द मुक्त बनाने के अभियान में जुटे हैं. शहीदों के परिजनों, भारतीय सेना के जवानों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों से वह इलाज के लिए कोई फीस नहीं लेते हैं. स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और बीपीएल कार्डधारकों का भी निशुल्क उपचार करते हैं. रोजाना 10 से अधिक गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने के साथ ही राज्य के अलग-अलग जिलों में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाते हैं.

दर्द से छुटकारे के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति

काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति के जरिए हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं के साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दर्द के उपचार पर काम करने वाले डॉ. सुरेंद्र कुमार का कहना है कि मरीजों को दर्द से राहत दिलाना और उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है. उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से दर्द की परेशानी झेल रहे कई मरीजों को इस पद्धति से लाभ मिला है.

स्वीडन जाकर सीखी काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा

डॉ. सुरेंद्र कुमार मूल रूप से पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया के रहने वाले हैं. उनके पिता परमेश्वर प्रसाद किसान थे, जो इस दुनिया में नहीं हैं. दो भाई और दो बहनों में वह सबसे छोटे हैं. सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखा था. कायरोप्रैक्टिक में स्वीडन से मास्टर डिग्री हासिल की (ETV Bharat) डॉ. सुरेंद्र बताते हैं कि पढ़ाई में वह ठीक-ठाक थे, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च काफी अधिक था. सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका और निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस इतनी ज्यादा थी कि वहां से पढ़ाई करना आसान नहीं था. ऐसे में उन्होंने फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) सुरेंद्र ने पटना स्थित इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च से वर्ष 2017 में बैचलर इन फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद वर्ष 2021 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मरीजों के उपचार के दौरान महसूस किया कि कुछ प्रकार के दर्द में राहत मिलने में काफी समय लग जाता है. वह ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानना चाहते थे, जिसमें शरीर की संरचनात्मक समस्याओं और दर्द के उपचार के लिए अलग तरीके से काम किया जाता है. इसी तलाश ने उन्हें काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा की ओर आकर्षित किया. इसके बाद वह स्वीडन चले गए, जहां उन्होंने वर्ष 2022-23 में काइरोप्रैक्टिक में एमडी की पढ़ाई की. क्या है काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति?

काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति में मुख्य रूप से मांसपेशियों, जोड़ों, नसों की संरचना और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है. इसमें प्रशिक्षित चिकित्सक हाथों से नियंत्रित तकनीकों के जरिए जोड़ों की गति और शरीर की संरचना से जुड़ी समस्याओं का आकलन करते हैं. कुछ मामलों में जोड़ों पर विशेष तरीके से दबाव या नियंत्रित मूवमेंट किया जाता है, जिसे आम बोलचाल में हड्डी चटकाना भी कहा जाता है. हालांकि, यह केवल हड्डी चटकाने तक सीमित नहीं है. इसमें मरीज की समस्या, शारीरिक स्थिति और दर्द के कारणों को समझना भी महत्वपूर्ण होता है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पास आने वाले अधिकांश मरीजों को सर्वाइकल, कमर दर्द, गर्दन के नीचे और कंधों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं. इसके अलावा गठिया और शरीर के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से बने रहने वाले दर्द की शिकायत लेकर भी लोग पहुंचते हैं. उनका कहना है कि आज की जीवनशैली में लंबे समय तक बैठकर काम करने, मोबाइल और लैपटॉप का अधिक इस्तेमाल करने तथा गलत बॉडी पोस्चर के कारण लोगों में मांसपेशियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. शरीर को लंबे समय तक गलत स्थिति में रखने से गर्दन, कंधे और कमर पर दबाव पड़ सकता है. ऐसे में मरीज की स्थिति का आकलन कर उपयुक्त उपचार की जरूरत होती है. सुरेंद्र ने बताया कि उनके पास कई ऐसे मरीज भी आते हैं, जो लंबे समय से दर्द की दवाइयां ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिलती. कुछ मरीज सर्जरी से बचने की संभावना तलाशते हुए भी पहुंचते हैं. हालांकि, उपचार का तरीका बीमारी की गंभीरता और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है. हर मरीज के लिए एक ही पद्धति उपयुक्त नहीं हो सकती. 'एलोपैथिक चिकित्सा के विरोधी नहीं'

डॉ. सुरेंद्र कुमार का कहना है कि वह एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को पूरी तरह नकारते नहीं हैं. वे बताते हैं, 'आपातकालीन परिस्थितियों में एलोपैथिक चिकित्सा बेहद महत्वपूर्ण है. हड्डी टूटने, गंभीर चोट लगने या सर्जरी की आवश्यकता होने पर आधुनिक चिकित्सा की भूमिका अहम होती है. ऐसे मामलों में जरूरी उपचार के बाद मरीज की स्थिति के अनुसार फिजियोथेरेपी और अन्य पुनर्वास प्रक्रियाएं भी उपयोगी हो सकती हैं.' पूर्व राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के साथ डॉ. सुरेंद्र (ETV Bharat) सुरेंद्र ने बताया कि शरीर में दर्द की वजह हमेशा हड्डियों से जुड़ी समस्या नहीं होती. कई बार मांसपेशियों में खिंचाव या अन्य समस्याओं के कारण भी दर्द होता है. ऐसे मरीजों के उपचार के लिए उनके पास कई तरह की आधुनिक मशीनें हैं, जिनकी मदद से जरूरत के अनुसार मांसपेशियों की सिकाई और अन्य उपचार किए जाते हैं. उनका कहना है कि मरीज की बीमारी किस स्तर पर है, यह समझना सबसे जरूरी है. यदि बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी है और सर्जरी की आवश्यकता है, तो उसे टालना उचित नहीं है. हालांकि, अधिकांश मामलों में शुरुआती स्तर पर उचित जांच और गैर-सर्जिकल उपचार के विकल्पों पर हीं विचार होना चाहिए. डॉ. सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मरीजों को उनकी समस्या के अनुसार उपचार देने से हीं लाभ मिलता है. वह कहते हैं कि मरीज की स्थिति देखकर ही उपचार की योजना बनाई जाती है. उनका मानना है कि दर्द की हर समस्या में सर्जरी जरूरी नहीं होती, लेकिन सर्जरी की वास्तविक जरूरत वाले मामलों में चिकित्सकीय सलाह का पालन करना चाहिए. माइग्रेन और गैस जैसी समस्याओं के उपचार के लिए भी लोग उनके पास आते हैं. माइग्रेन का वह इलाज करते हैं और गैस्टिक की वह समस्या जिसमें पेट की मसल्स इधर-उधर हुए रहते हैं जिसके कारण गैस बनता है तो उसका वह निराकरण करते हैं. हालांकि, कई बार जब उन्हें समस्या कुछ अलग नजर आती है तो जरूर अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं. मंत्री-विधायक और अधिकारी भी आते हैं

डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी चिकित्सा सेवा लेने वालों में आम मरीजों के साथ बिहार के कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हैं. खासकर ऐसे लोग, जिन्हें काम के सिलसिले में लगातार यात्रा करनी पड़ती है, शरीर में दर्द की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचते हैं. तेजस्वी यादव के साथ डॉ. सुरेंद्र कुमार (ETV Bharat) कई पदाधिकारियों और नेताओं को पटना से अपने क्षेत्र में जाने के लिए रोजाना चार से छह घंटे तक गाड़ी में बैठकर यात्रा करनी पड़ती है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से गर्दन, कमर और शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में यह लोग पहुंचते हैं और उनका इलाज करते हैं. हालांकि कुछ मंत्री हैं जिनका इलाज वह उनके घर जाकर करते हैं क्योंकि मंत्री के पास समय की व्यस्तता होती है. राजनेता और अधिकारी भी कराते हैं इलाज (ETV Bharat) डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार यात्रा करने वाले लोगों के लिए सही बैठने की स्थिति, नियमित अंतराल पर आराम और शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है. उपचार के लिए आने वाले मरीजों की परेशानी को समझकर वह उनकी स्थिति के अनुसार सलाह और उपचार देते हैं. उनका कहना है कि कई लोग लंबे समय से दर्द से परेशान रहते हैं और राहत मिलने के बाद दोबारा सामान्य दिनचर्या में लौटने की कोशिश करते हैं.