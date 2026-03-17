गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की किल्लत, चिरमिरी के वार्ड 18 में पेयजल संकट
पानी की समस्या को देखते हुए पाइपलाइन विस्तार के लिए 19.65 लाख स्वीकृत किए गए है लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 17, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 11:17 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : गर्मी की शुरुआत के साथ ही नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 18 के ईटा भट्टा दफाई क्षेत्र में पेयजल संकट गहराने लगा है. हालात यह हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है. ऐसे में यदि अभी से यह स्थिति है तो आने वाले दिनों में समस्या और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है.
गर्मी शुरू होते ही पीने के पानी की शुरू हुई समस्या
स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में पानी की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें प्राकृतिक स्रोत तुर्रा और पुराने कुओं से पानी भरकर काम चलाना पड़ रहा है. निगम की ओर से अभी तक इस इलाके में पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया गया है, जिसके चलते वार्डवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
वार्ड पार्षद सैयद अनीस ने पानी की समस्या को लेकर महापौर रामनरेश राय और क्षेत्रीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया था, जिसके बाद स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल और निगम महापौर रामनरेश राय के माध्यम से पाइपलाइन विस्तार के लिए लगभग 19 लाख 65 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इस स्वीकृति से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद जगी है.
गर्मी शुरू हो गई लेकिन पाइपलाइन का काम अब तक शुरू नहीं
वार्डवासियों का कहना है कि पाइपलाइन विस्तार की घोषणा से उन्हें राहत की उम्मीद जरूर मिली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाइपलाइन का कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा होगा, ताकि उन्हें इस गंभीर जल समस्या से स्थायी राहत मिल सके.
पार्षद बनने के बाद सबसे पहले मैंने वार्ड की पानी की समस्या से अवगत कराया, पत्र के माध्यम से पाइप लाइन विस्तार की मांग रखी, जिसके बाद 19 लाख रुपये की स्वीकृति की गई- सैयद अनीस, वार्ड पार्षद
वार्ड क्रमांक 18 में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई थी. जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन विस्तार के लिए 19.65 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद वार्डवासियों को पेयजल की समस्या से राहत मिलेगी- महापौर रामनरेश राय
वहीं क्षेत्र में निगम द्वारा एक पानी की टंकी तो बनाई गई है, लेकिन टंकी में जब भी पानी की आपूर्ति की जाती है तो पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतार लग जाती है. कई बार लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर पानी मिल पाता है.