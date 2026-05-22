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एमसीबी में भव्य श्रीराम कथा, भगवान श्रीराम और माता जानकी के विवाह प्रसंग का लोगों ने लिया आनंद, सीएम साय भी सुनने पहुंचे

एमसीबी जिले में जगद्गुरु रामभद्राचार्य के 9 दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव से पूरा चिरमिरी भक्तिमय होगया है.

SHRI RAM KATHA
चिरमिरी राम कथा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 7:40 AM IST

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एमसीबी: चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित भव्य श्रीराम कथा के दौरान बुधवार को भगवान श्रीराम और माता जानकी के विवाह प्रसंग का मनोहारी आयोजन किया गया. कथा स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूरा वातावरण भक्तिमय और राममय नजर आया. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कथा में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कथा व्यास और संत समाज का अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

रामकथा सुनने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला. जैसे ही मुख्यमंत्री कथा स्थल पहुंचे, पूरा पंडाल “जय श्रीराम” के नारों से गूंज उठा. उन्होंने पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद लिया और कहा कि भगवान श्रीराम के विवाह प्रसंग की कथा में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

Chirmiri Ram Bhadracharya Ramkatha
श्रीराम और माता जानकी का विवाह प्रसंग सुनते सीएम और मंत्री (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, "आज भगवान श्रीराम के विवाह प्रसंग की कथा में शामिल होने का अवसर मिला. मैं पूरे प्रदेश की जनता की ओर से कथा व्यास का अभिनंदन करता हूं और प्रभु श्रीराम के ननिहाल में पधारे सभी संतों का स्वागत करता हूं."

चिरमिरी रामकथा में सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

धर्मांतरण पर सीएम का सख्त बयान

मुख्यमंत्री ने इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने धर्मांतरण को प्रदेश के लिए कलंक बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया है, जिससे अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगेगी. मुख्यमंत्री के इस बयान पर श्रद्धालुओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया.

श्रीराम और माता सीता का विवाह प्रसंग

कथा वाचक जगद्गुरु श्री राम भद्राचार्य ने भगवान श्रीराम और माता जानकी के विवाह प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया. जनकपुरी की सजावट, सीता स्वयंवर, भगवान शिव के धनुष भंग और विवाह समारोह का जीवंत चित्रण सुन श्रद्धालु भावविभोर हो उठे. विवाह प्रसंग के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर प्रभु श्रीराम एवं माता जानकी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की.

Chirmiri Ram Bhadracharya Ramkatha
चिरमिरी में श्रीराम कथा आयोजन में सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

चिरमिरी के लाल बहादुर स्टेडियम में श्रीराम कथा

लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था.कथा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.देर रात तक श्रद्धालु कथा, भजन और कीर्तन में डूबे रहे. आयोजन समिति ने बताया कि आगामी दिनों में भी श्री राम कथा के विभिन्न प्रसंगों का वाचन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक भैया लाल राजवाड़े, भाजपा जिलाध्यक्ष चम्पा देवी पावले सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे. आयोजन समिति द्वारा मुख्यमंत्री एवं अतिथियों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया.

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चिरमिरी राम भद्राचार्य रामकथा
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