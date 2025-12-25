ETV Bharat / state

चिरमिरी निगम की संवेदनहीनता और लापरवाही, कार्यक्रम में शामिल होने महिला कर्मियों को कचरा गाड़ी में ले जाया गया

चिरमिरी में महिला सफाई कर्मियों का कचरा गाड़ी में जाने का वीडियो सामने आया है ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )