चिरमिरी निगम की संवेदनहीनता और लापरवाही, कार्यक्रम में शामिल होने महिला कर्मियों को कचरा गाड़ी में ले जाया गया

चिरमिरी में महिला सफाई कर्मियों का कचरा गाड़ी में जाने का वीडियो सामने आया है. इसे मेहनतकश महिलाओं का अपमान बताया जा रहा है.

Chirmiri Municipal Negligence
चिरमिरी में महिला सफाई कर्मियों का कचरा गाड़ी में जाने का वीडियो सामने आया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 6:13 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में फिर संवेदनहीनता और लापरवाही से भरी घटना सामने आई है. नगर पालिका निगम चिरमिरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कचरा गाड़ी में महिला सफाई कर्मियों को लाया गया. अमानवीय घटना ने प्रशासन की संवेदनहीनता को पूरी तरह उजागर कर दिया.

क्रिसमस कार्यक्रम कहकर ले जाया गया: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम के लिए इन्हें बुलाया गया, वह पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की 101वीं जयंती पर होने वाला कार्यक्रम था. बताया जा रहा है कि प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम था लेकिन सफाई दीदियों को क्रिसमस कार्यक्रम का नाम देकर भोली-भाली भ्रमित किया गया और दबाव बनाकर उपस्थिति के लिए मजबूर किया गया.

कार्यक्रम में शामिल होने महिला कर्मियों को कचरा गाड़ी में ले जाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कचरे और बदबू के बीच महिलाएं: नगर निगम चिरमिरी के कई वार्डों से ये गाड़ियां घर-घर से कचरा संग्रहण करती है. जिस गाड़ी में रोज़ घरों की गंदगी, कचरा और बदबू को डंप किया जाता है उसी गाड़ी में महिला सफाई कर्मियों को ले जाया गया. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर हाजिरी नहीं लगने की भी बात कही गई है.

मेयर का जवाब: जब इस संबंध में चिरमिरी नगर पालिका निगम के महापौर रामनरेश राय ने कहा कि मुझे अभी आपके माध्यम से पता चल रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं. इस बारे में पता कर आगे की जांच की जाएगी.

Chirmiri Municipal Negligence
चिरमिरी निगम की संवेदनहीनता और लापरवाही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह घटना न केवल महिला सम्मान के खिलाफ है, बल्कि श्रम कानूनों, मानवीय मूल्यों और प्रशासनिक नैतिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.

