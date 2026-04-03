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चिरमिरी में पानी को लेकर हाहाकार, 25 साल बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, 40 वार्डों में गहराया संकट

चिरमिरी में बड़ा आबादी क्षेत्र पानी नहीं मिलने से परेशान है. उनका कहना है, यहां 7-8 दिन में मुश्किल से आधे घंटे पानी मिलता है.

water supply problem Chirmiri
चिरमिरी में पानी को लेकर हाहाकार, 7-8 दिन में मुश्किल से आधे घंटे पानी सप्लाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी को बने लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी शहर के 40 वार्डों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई है. इस बार भी गर्मी की शुरुआत के साथ ही चिरमिरी के विभिन्न इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

चिरमिरी में बड़ा आबादी क्षेत्र पानी नहीं मिलने से परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

SECL और नगर निगम दोनों पर जिम्मेदारी

शहर के बड़ा बाजार और गोदरी पारा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थिति बेहद गंभीर है. एक ओर जहां एसईसीएल (कोयला कंपनी) वर्षों से कुछ क्षेत्रों में तो पानी सप्लाई कर रही है, लेकिन नगर पालिका निगम चिरमिरी और एसईसीएल दोनों ही इन इलाकों में नियमित जल आपूर्ति बनाए रखने में असफल साबित हो रहे हैं.

water supply problem Chirmiri
मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की तैयारी में वार्डवासी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

करोड़ों खर्च, हालात जस के तस

हैरानी की बात यह है कि पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकारों ने करोड़ों रुपये खर्च कर पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन उनमें पानी सप्लाई अभी तक सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है. हालात इतने खराब हैं कि बड़ा बाजार ओवर टैंक से गोदरी पारा को पानी देने के प्रस्ताव का विरोध स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है. उनका कहना है किअगर हमारे ओवर टैंक से पानी गोदरी पारा भेजा गया, तो पहले से ही 48 घंटे में मिलने वाला पानी सप्ताह में एक बार हो जाएगा, जिससे संकट और गहरा जाएगा.

पानी जो पहले 2 दिन में खुलता था वो 7-8 दिन में होता था. करीब 15 हजार की आबादी वाला इलाका गोदरी पारा है. SECL के पास बात रखेंगे, निगम में और मंत्री से बात हुई है जहां से आश्वासन मिला है. मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे- राहुल भाई पटेल,,पार्षद

8-9 दिनों में मिलता है पानी

गोदरी पारा क्षेत्र में हालात और भी बदतर हैं, जहां 8 से 9 दिनों के अंतराल में मात्र आधे घंटे के लिए पानी सप्लाई किया जाता है. ऐसे में लोगों के दैनिक जीवन पर गंभीर असर पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका निगम के जनप्रतिनिधि और अधिकारी केवल आश्वासन और योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं दिखती.

अभी ये हाल तो आगे क्या होगा?

अप्रैल से जून तक की भीषण गर्मी में स्थिति और विकट होने की आशंका है, क्योंकि अभी तक ना तो नगर पालिका निगम और ना ही एसईसीएल द्वारा कोई ठोस योजना बनाई गई है. एमसीबी जिले के सबसे बड़े शहर चिरमिरी में जब 40 वार्डों की जनता पानी के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो ऐसे में नगर पालिका निगम के विकास की दिशा पर सवाल उठने लगे हैं.

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