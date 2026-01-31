ETV Bharat / state

चिरमिरी नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, बुनियादी सुविधाओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी

चिरमिरी नगर निगम पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस की माने तो बीजेपी राज में सब चौपट है,इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं.

Chirmiri Municipal Corporation
चिरमिरी नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : चिरमिरी नगरीय निकाय चुनाव को एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन नगर निगम चिरमिरी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी शासित नगर निगम पर शहर की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अल्टीमेटम

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नगर निगम में बीजेपी की सत्ता स्थापित होने के बाद से शहर की हालत लगातार खराब होती जा रही है. सड़कों की स्थिति जर्जर है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, नालियां जाम हैं और निगम कार्यालय में आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. नेताओं ने निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया.कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यदि नगर निगम और बीजेपी सरकार ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में नगर निगम का घेराव, धरना-प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा.

चिरमिरी नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


शहर की प्रमुख समस्याएं

  • बदहाल और क्षतिग्रस्त सड़कें
  • चरमराई सफाई व्यवस्था
  • जाम नालियां और जलभराव
  • निगम कार्यालय में जनसुनवाई का अभाव
  • बंद स्ट्रीट लाइट पेयजल संकट

    कांग्रेस की प्रमुख मांगें
  • सभी जर्जर सड़कों की तत्काल मरम्मत
  • नियमित एवं प्रभावी सफाई व्यवस्था
  • नालियों की सफाई व जलभराव से राहत
  • निगम कार्यालय में जनसुनवाई की व्यवस्था
  • लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा और सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना




मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है निगम

एरिया इंटक अध्यक्ष अब्दुल सलीम उर्फ राजू ने बताया कि ना ही रोड की व्यवस्था है, ना ही पेयजल की व्यवस्था है. शव दहन के लिए लकड़ी नहीं है और पानी की समस्याएं इतनी है कि बता नहीं सकते. हम लोग 38 सूत्रीय मांग को लेकर रखे थे और उसका ज्ञापन देने हम लोग यहां नगर निगम में आए हैं.वहीं पूर्व महापौर डोमरु रेड्डी ने भी निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाएं.

Congress against Chirmiri Municipal
व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अल्टीमेटम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शहर सरकार पूरी तरह से फेल है और जनता निराश है.नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जनता की समस्याओं को नहीं सुनते.सड़कें बदहाल हैं, सफाई व्यवस्था खराब है, लाइट नहीं जल रही है, और सुनने वाला कोई नहीं है - डोमरु रेड्डी,पूर्व महापौर

समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

आपको बता दें कि पूर्व महापौर ने निगम प्रशासन समेत सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया. डमरुधर रेड्डी ने बीजेपी सरकार पर छलावा करने का आरोप लगाया साथ ही निगम के अधिकारियों को राष्ट्रपति के बराबर तक कह डाला. डमरुधर रेड्डी की माने तो उन्होंने 38 बिंदुओं पर निगम कमिश्नर को अवगत कराया है और आंदोलन का रूप बढ़ाने की बात कही है.

