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आग लगे तो 40 किलोमीटर दूर से आती है मदद, करोड़ों के बजट के बावजूद अग्निशमन वाहन तक नहीं

शहर के लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाके, बाजार, सरकारी कार्यालय और रिहायशी क्षेत्र में किसी बड़े हादसे की स्थिति बन जाए तो राहत और बचाव कार्य शुरू होने में ही काफी देर हो सकती है. स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जब तक जिला मुख्यालय से अग्निशमन वाहन पहुंचेगा, तब तक काफी नुकसान हो चुका होगा.

एमसीबी: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. वहीं एमसीबी जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी के पास आज तक खुद का अग्निशमन वाहन तक नहीं है. कहीं आगजनी होने पर चिरमिरी को लगभग 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के फायर ब्रिगेड वाहन पर निर्भर रहना पड़ता है.

गर्मी में बढ़ जाती है आगजनी की घटनाएं

शहरवासियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों, घरों, दुकानों और बिजली ट्रांसफार्मरों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं. बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन अब तक संसाधनों के नाम पर खाली हाथ नजर आ रहा है. करोड़ों रुपए के विकास कार्यों और योजनाओं के दावों के बीच नगर निगम की यह बड़ी कमी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलती दिखाई दे रही है.

लोगों का नगर निगम प्रशासन पर आरोप

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम सिर्फ कागजों में विकास की तस्वीर पेश कर रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. शहरवासियों का कहना है कि जब नगर निगम आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार नहीं है तो आखिर विकास के बड़े-बड़े दावे किस काम के हैं.

नगर निगम की इस लापरवाही को लेकर अब जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि वर्षों से नगर निगम का दर्जा मिलने के बावजूद यदि शहर को फायर ब्रिगेड जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है.

नगर निगम मेयर का दावा

वहीं इस पूरे मामले में महापौर राम नरेश राय ने भी स्वीकार किया कि नगर निगम के पास खुद का अग्निशमन वाहन नहीं है और आगजनी की घटनाओं में जिला मुख्यालय से सहायता लेनी पड़ती है.

महापौर ने कहा कि हमारे पास अग्निशमन वाहन हुआ करता था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन फेल होने की वजह से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे. हमने शासन को इसकी सूचना दे दी है. शासन भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है और जल्द ही चिरमिरी को अग्निशमन वाहन मिल जाएगा. फिलहाल हम एसईसीआर के पास जो अग्निशमन वाहन हैं, उससे आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने का प्रयास करते हैं.