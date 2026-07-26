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चिरमिरी में विधायक कप रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता, रोमांचक फाइनल मैच में पेनाल्टी शूटआउट से फैसला, मंत्री जायसवाल भी पहुंचे

रोमांचक फाइनल में शारदा इलेवन ने फुटबॉल क्लब चिरमिरी को हराया, स्वास्थ्य मंत्री ने किया पुरस्कार वितरण, खेल प्रतिभाओं को बताया क्षेत्र का भविष्य

Chirmiri Football Tournament
चिरमिरी में विधायक कप रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 2:18 PM IST

4 Min Read
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एमसीबी: जिले में विधायक कप रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता-2026 का शनिवार रात भव्य समापन हुआ. चिरमिरी स्थित डोमिनहिल के अमर कुंज क्रीड़ा मैदान में टूर्नामेंट आयोजित हुआ. इसके फाइनल मुकाबले में शारदा इलेवन और फुटबॉल क्लब चिरमिरी के बीच दर्शकों को रोमांच से भरपूर मुकाबला देखने को मिला. निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर रहीं. इसके बाद विजेता का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ.

समापन समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता चिरमिरी महापौर राम नरेश राय ने की. अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा खेल भावना और अनुशासन की सराहना की.

रोमांचक फाइनल मैच में पेनाल्टी शूटआउट से फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शारदा इलेवन ने जीती ट्रॉफी

फाइनल मुकाबला शुरुआत से ही बेहद रोमांचक रहा. दोनों टीमों ने आक्रामक और संतुलित खेल का प्रदर्शन करते हुए एक-दूसरे पर लगातार दबाव बनाए रखा. दर्शकों की जोरदार तालियों और उत्साहवर्धन के बीच दोनों टीमों ने निर्धारित समय में एक-एक गोल किए. बराबरी के बाद मैच पेनाल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां शारदा इलेवन के खिलाड़ियों ने संयम और सटीक निशाने का परिचय देते हुए जीत दर्ज की. जैसे ही निर्णायक गोल हुआ, मैदान तालियों और जयघोष से गूंज उठा.

Chirmiri Football Tournament
चिरमिरी में विधायक कप रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार खेलों के विकास के लिए प्रयासरत- जायसवाल

समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त आधार हैं. उन्होंने कहा कि विधायक कप जैसी प्रतियोगिताएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का मंच प्रदान करती हैं और सरकार खेलों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है.

खेल अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष का जज्बा सिखाते हैं.- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

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रोमांचक फाइनल मैच में पेनाल्टी शूटआउट से फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेयर ने भी दी बधाई

महापौर राम नरेश राय ने विजेता और उपविजेता दोनों टीमों को बधाई देते हुए कहा कि चिरमिरी खेल प्रतिभाओं की भूमि है. यहां के खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. उन्होंने भविष्य में भी विधायक कप सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं के नियमित आयोजन का भरोसा दिलाया.

चिरमिरी में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. खिलाड़ियों को निरंतर अवसर मिलते रहेंगे. भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध कराया जाएगा.-राम नरेश राय, महापौर, चिरमिरी

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रोमांचक फाइनल में शारदा इलेवन ने फुटबॉल क्लब चिरमिरी को हराया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

21 हजार का इनाम

प्रतियोगिता में विजेता टीम शारदा इलेवन को 21 हजार की नगद पुरस्कार राशि एवं आकर्षक ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उपविजेता फुटबॉल क्लब चिरमिरी को 15 हजार की नगद पुरस्कार राशि एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया. साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए.

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का शानदार सहयोग मिला. हमारा उद्देश्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर मंच देना है और आगे भी इस प्रतियोगिता का आयोजन और अधिक भव्य रूप में किया जाएगा.- बबलू शर्मा, अध्यक्ष, विधायक कप फुटबॉल समिति

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स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया पुरस्कार वितरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रात्रिकालीन प्रतियोगिता के दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी और स्थानीय नागरिक मैदान में मौजूद रहे. पूरे आयोजन के दौरान दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था. प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए विधायक कप फुटबॉल समिति के पदाधिकारियों एवं आयोजकों की सराहना की गई. रोमांचक मुकाबलों और शानदार आयोजन के साथ विधायक कप रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता-2026 का सफल समापन हो गया.

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