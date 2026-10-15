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चिरमिरी में गरबा सीजन-3 का भव्य शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बजाया ढोल, पत्नी ने किया गरबा

चिरमिरी में गरबा सीजन-3 का भव्य शुभारंभ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

MCB: जिले के चिरमिरी में गरबा सीजन-3 का भव्य शुभारंभ हो गया है. आयोजन के पहले ही दिन गरबा की धूम देखने को मिली. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनी पत्नी कांति जायसवाल के साथ शामिल हुए. शुभारंभ के अवसर पर मंत्री ने पत्नी संग मां आदिशक्ति की आरती कर प्रदेश और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद गरबा उत्सव का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बजाया ढोल, पत्नी ने किया गरबा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) पत्नी कांति जायसवाल ने किया गरबा, मंत्री ने बजाया ढोल गरबा सीजन-3 के शुभारंभ पर कांति जायसवाल गरबा करती नजर आईं. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ढोल बजाकर आयोजन में चार चांद लगा दिए. ढोल की थाप और डांडिया की ताल के बीच मंत्री अपनी पत्नी के साथ झूमते नजर आए. दंपती की इस सहभागिता ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का उत्साह बढ़ा दिया.