चिरमिरी में गरबा सीजन-3 का भव्य शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बजाया ढोल, पत्नी ने किया गरबा
चिरमिरी गरबा सीजन-3, धार्मिक आस्था के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और सामूहिक सहभागिता को भी बढ़ावा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 4:28 PM IST
MCB: जिले के चिरमिरी में गरबा सीजन-3 का भव्य शुभारंभ हो गया है. आयोजन के पहले ही दिन गरबा की धूम देखने को मिली. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनी पत्नी कांति जायसवाल के साथ शामिल हुए. शुभारंभ के अवसर पर मंत्री ने पत्नी संग मां आदिशक्ति की आरती कर प्रदेश और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद गरबा उत्सव का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया.
पत्नी कांति जायसवाल ने किया गरबा, मंत्री ने बजाया ढोल
गरबा सीजन-3 के शुभारंभ पर कांति जायसवाल गरबा करती नजर आईं. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ढोल बजाकर आयोजन में चार चांद लगा दिए. ढोल की थाप और डांडिया की ताल के बीच मंत्री अपनी पत्नी के साथ झूमते नजर आए. दंपती की इस सहभागिता ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का उत्साह बढ़ा दिया.
रंग-बिरंगे, लाइट वाले डांडिया
रंग-बिरंगी रोशनी, पारंपरिक परिधानों और गरबा-डांडिया की मनमोहक धुनों के बीच पूरा माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण नजर आया. मंत्री पत्नी संग डांडिया खेलते भी नजर आए. आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी की और मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा उत्सव का आनंद लिया.
पहले दिन ही चढ़ा गरबा का रंग
चिरमिरी गरबा सीजन-3 के पहले दिन से ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. पारंपरिक गरबा नृत्य और डांडिया की ताल पर प्रतिभागियों ने जमकर उत्सव का आनंद लिया. नवरात्र के दौरान आयोजित यह कार्यक्रम धार्मिक आस्था के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और सामूहिक सहभागिता को भी बढ़ावा देता नजर आया.