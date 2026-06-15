ETV Bharat / state

चिरमिरी कोल माइंस के मजदूरों की भूख हड़ताल, पानी और बिजली के लिए छेड़ा आंदोलन

चिरमिरी के कुरासिया कोल माइंस के मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. मजदूरों ने पानी और बिजली के लिए यह कदम उठाया है.

Strike at Chirmiri coal mines
चिरमिरी कोल माइंस में हड़ताल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 7:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी जिले के चिरमिरी में कोल माइंस के श्रमिकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है. यह भूख हड़ताल वेतन या अन्य किसी मांग को लेकर नहीं किया गया है बल्कि यह पानी और बिजली की मांग को लेकर किया गया है. एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र की कुरासिया भूमिगत खदान के पास एचएमएस श्रमिक संगठन के मजदूरों ने यह हड़ताल शुरू की है.

पानी और बिजली के लिए भूख हड़ताल

इस भूख हड़ताल में एचएमएस संगठन के 9 श्रमिक बैठे हैं. श्रमिकों का आरोप है कि कुरासिया क्षेत्र के अंतर्गत गोदरीपारा में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पानी और बिजली की सप्लाई लंबे समय से सही तरीके से नहीं की जा रही है, जिसके कारण श्रमिक परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.श्रमिकों का कहना है कि पानी की सप्लाई कभी 5 दिन, तो कभी 10 से 12 दिन के अंतराल में की जाती है. भीषण गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. वहीं बिजली कटौती भी किसी भी समय कर दी जाती है, जिससे गर्मी में रहना मुश्किल हो जाता है.

मजदूर संगठन ने छेड़ दिया आंदोलन

श्रमिक संगठन के अनुसार इस समस्या को लेकर कई बार एसईसीएल प्रबंधन को अवगत कराया गया. स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन और चक्का जाम भी किया गया था, जिसके बाद प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर समस्या समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ.

मजबूर होकर हमने तीन दिवसीय भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया है. हम चेतावनी देते हैं कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो तीन दिन बाद आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आमरण अनशन किया जाएगा- गोपाल द्विवेदी, श्रमिक नेता

श्रमिक लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं और अब मजबूरी में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है- समीर देवनाथ, एरिया अध्यक्ष, एचएमएस श्रमिक संगठन

हड़ताल पर प्रबंधन ने क्या कहा ?

इस हड़ताल पर एसईसीएल प्रबंधन ने अपनी बातें रखी है. उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में पानी और बिजली की समस्या सामने आती है. पुरानी पाइप लाइन खराब होने के कारण पानी सप्लाई प्रभावित होती है. नई पाइप लाइन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और आने वाले समय में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा.

जिस जमीन पर खेती करते थे वहां बन रही आंगनबाड़ी, सरगुजा में धरने पर दिव्यांग परिवार, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग

कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे NEET के प्रश्न पत्र , 21 जून को दोबारा परीक्षा, पेपर लीक के बाद रद्द हुआ था एग्जाम

TAGGED:

HUNGER STRIKE IN CHIRMIRI
WATER AND ELECTRICITY IN MCB
कुरासिया कोल माइंस
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
CHIRMIRI COAL MINE WORKERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.