चिरायु योजना: कोरिया जिले में 25 हजार बच्चों की जांच, जानिए कितनी अहम है ये योजना

Etv Bharat ( Etv Bharat )

चिरायु योजना कारगर (ETV Bharat Chhattisgarh)

एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल रायपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ सुमंता शेखर पाढ़ी ने बताया कि बच्चों में हृदय रोग के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है. शिविर में आंगनबाड़ी और स्कूल दोनों में 12 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है. जागरूकता बढ़ने से अब लोग चेकअप करवा रहे हैं और हृदय रोग डिटेक्ट हो रहा है.

कोरिया : छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में चिरायु योजना के तहत बच्चों का इलाज किया जा रहा है. यहां एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल रायपुर और जिला अस्पताल बैकुंठपुर कोरिया ने निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर लगाया. इस शिविर में 65 सस्पेक्टेड बच्चों का हेल्थ चेकअप हुआ.

⦁ त्वचा या होठों पर नीलापन

⦁ अच्छे से स्तनपान न करना

⦁ पसीना आना

⦁ स्तनपान करते समय सांस चढ़ना

⦁ कोरिया में चिरायु योजना

12 वर्ष तक के बच्चों का चेकअप (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरिया जिले में स्वास्थ्य टीमें कर रहीं चेकअप

कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि चिरायु योजना के तहत जिले में 6 स्वास्थ्य टीमें बनाई गई है. यह सभी टीमें आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों का हेल्थ चेकअप कर रही हैं.

अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 19000 बच्चे समेत लगभग 25000 बच्चों का चेकअप किया जा चुका है. पेरेंट्स से अपील है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और किसी भी समस्या के लिए तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें- चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर

65 सस्पेक्टेड बच्चों का हेल्थ चेकअप (ETV Bharat Chhattisgarh)

बच्चों का ऑपरेशन

कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि पिछले साल भी नि:शुल्क 4 बच्चों का ऑपरेशन हुआ था. वे स्वस्थ हैं. शिविर में सभी पेरेंट्स को जागरूक किया गया है ताकि वे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर (ETV Bharat Chhattisgarh)

चिरायु योजना का उद्देश्य

चिरायु योजना का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है. इस योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति उनके पेरेंट्स में जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है.