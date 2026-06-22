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महज कीमत देखकर न करें चिरायता की खेती, कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को दी ये खास समझाइश

कालमेघ यानी चिरायता एक औषधीय फसल है, जिसका उपयोग सामान्य बुखार और शुगर की दवाइयां बनाने में किया जाता है. इसकी खेती राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में की जाती रही है. सामान्यतः इसके औषधीय गुण वाली पत्तियों और पंचांग (भूसा) की बिक्री औषधीय मंडी में होती है. वहीं, इसके बीज का प्रयोग औषधि में नहीं बल्कि केवल रोपणी तैयार करने के लिए होता है.

जी हां कुछ महीने पहले 40 से ₹60000 प्रति क्विंटल बिकने वाला चिरायता बीज वर्तमान में भारी डिमांड की वजह से अधिकतम 6 लाख 60 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक बिक चुका है. चिरायता की फसल के इतने बढ़े दाम को देखते हुए मालवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान चिरायता की खेती करने की तैयारी में जुट गए हैं. जिसकी वजह से इसके बीज की मांग और अधिक बढ़ गई है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बिना इस फसल के बारे में पूरी जानकारी लिए सिर्फ बढ़ी हुई कीमत को देखकर कालमेघ की खेती करना किसानों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है.

रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में किसान बड़ी संख्या में औषधीय फसलों की खेती करते हैं. नीमच स्थित औषधि फसलों की मंडी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध है. लेकिन इन दोनों नीमच मंडी में बिकने आ रहे कालमेघ यानी चिरायता की रिकॉर्ड कीमत चर्चा का विषय बनी हुई है.

कम खर्चे में होने वाली खेती और रोग व्याधि नहीं होने की वजह से किसान इसकी खेती करते हैं. साथ ही उन्हें पत्तियों और पंचाग (भूसा) का भी अच्छा दाम मिल जाता है जो करीब 6 हजार से 10 हजार प्रति क्विंटल तक होता है. इसके बीज की कीमत 40 हजार रुपये से 60 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक रहती है. लेकिन इस वर्ष चिरायता बीज की कीमत रिकॉर्ड हाई पर चली गई है. वर्तमान में चिरायता बीज करीब 10 गुना अधिक कीमत पर बिक रहा है.

किसान कर रहे चिरायता की खेती (ETV Bharat)

नीमच औषधि मंडी के जानकार संजय धाकड़ ने बताया कि इस वर्ष चिरायता की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है. चिरायता बीज की डिमांड अधिक होने की वजह से यह तेजी आई है. कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉ. आरएस भदौरिया ने बताया "इस फसल की कीमत बढ़ने का कारण केवल इसके बीज की रोपाई के लिए बढ़ी हुई डिमांड है ना की कोई अंतर्राष्ट्रीय वजह. चिरायता बीज की कीमत में यह तेजी कब तक रहेगी यह कहा नहीं जा सकता. इसलिए जो किसान इसकी इतनी बढ़ी हुई कीमत को देखकर इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें महंगा बीज खरीदने से बचना चाहिए. इसके साथ ही उन्हें इस फसल के बारे में पूरी जानकारी लेने के साथ ही अपने आसपास उपलब्ध इसकी मंडी के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए."

किसान कर रहे चिरायता की खेती (ETV Bharat)

चिरायता की खेती से मिलता है अच्छा मुनाफा लेकिन यह तेजी पर अस्थाई

मथुरी गांव के किसान बाबूलाल पाटीदार बीते 10 वर्षों से चिरायता की खेती कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसकी खेती में कम खर्च लगता है. बीमारी या कीट नहीं लगने की वजह से दवाइयों का प्रयोग अधिक नहीं करना पड़ता है. खाद का प्रयोग भी सीमित मात्रा में होता है. इसकी पत्तियां और पंचांग मंडी में अच्छी कीमत पर बिकता है. सोयाबीन या खरीफ की अन्य फसल के मुकाबले इसमें कम खर्च कर अच्छा मुनाफा मिलता है.

नीमच जिले के सेमली गांव के किस राम सिंह चंद्रावत ने बताया कि इस वर्ष चिरायता बीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें बहुत अधिक हो गई है. इसलिए इस वर्ष वह कालमेघ की बुवाई नहीं करेंगे क्योंकि एक हेक्टर के बीज के लिए उन्हें करीब साढ़े तीन चार लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे.

महंगा बीज खरीदने की वजह से किसान को उठाना पड़ सकता है नुकसान

कृषि वैज्ञानिक डॉ. आरएस भदौरिया ने बताया "जो किसान इसकी तेजी को देखकर कालमेघ की खेती करना चाहते हैं. उन्हें यह समझना चाहिए कि यह तेजी स्थाई नहीं अस्थाई है. महंगा बीज खरीद कर इसकी खेती करना फायदेमंद नहीं है. अगले वर्ष यदि इसके दाम नहीं मिले तो किसान को महंगा बीज खरीदने की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है."

कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि किसान इसकी बुवाई के पहले अच्छी अंकुरण क्षमता वाले बीज को परख कर ही खरीदारी करें. शासकीय बीज अनुसंधान केंद्र से बाजार से कम कीमत पर भी चिरायता के बीज प्राप्त किए जा सकते हैं. वहीं, इन बीजों की नर्सरी तैयार कर पौधों की चौपाई खेत में करें. इसके साथ ही कृषि वैज्ञानिकों और उद्यानिकी विभाग के फील्ड कर्मचारियों से सलाह लेकर कालेमेघ की खेती करें.

कालमेघ की खेती के बारे जानकारी लेकर ही इसकी खेती में हाथ आजमाएं

बहरहाल रतलाम, मंदसौर और नीमच सहित उज्जैन और धार जिले के किसान भी कालमेघ यानी चिरायता की खेती में रुचि ले रहे हैं. हालांकि किसानों को यह समझने की जरूरत है कि कालमेघ की पत्ती और पंचाग (भूसा) की ही डिमांड औषधि मार्केट में होती है ना कि इसके बीज की. किसान कालमेघ की खेती के बारे में पूरी जानकारी विशेषज्ञों से लेकर ही इसकी खेती में हाथ आजमाएं.