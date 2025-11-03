ETV Bharat / state

'महाराष्ट्र चुनाव के वक्त जलेबी छानकर क्या हुआ?..' चिराग का राहुल गांधी पर तंज

चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बेगूसराय में मछली पकड़ने पर कहा उतने वोट भी नहीं मिलेंगे जितनी मछलियां पकड़ी हैं.

चिराग ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर कसा तंज
चिराग ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर कसा तंज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read
पटना: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी के द्वारा रविवार को बेगूसराय में मछली पकड़ने पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये सब इन्हें चुनाव में कोई फायदा देने वाला नहीं है. इसी तरह उन लोगों ने हरियाणा महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव के समय में मछली पकड़ा था और जलेबी तला था. परिणाम को सभी ने देखा है. जनता ने इन्हें नकार दिया था और ये चुनाव हार गए थे. इस बार भी वही परिणाम होगा.

राहुल गांधी को जनता सिखाएगी सबक- चिराग : चिराग पासवान ने राहुल गांधी द्वारा कल बेगूसराय में तालाब के कूदकर मछली पकड़ने को लेकर तंज भरे अंदाज में ये भी कहा कि कई प्रदेश के चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी नौटंकी कर चुकें हैं, जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला. इस बार भी बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी.

चिराग ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर कसा तंज (ETV BHARAT)

नीतीश कुमार के पीएम के रोड शो में ना होने पर बोले चिराग : वहीं विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाने पर कि- 'नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रोड शो में क्यों नहीं थे..?' इस पर चिराग पासवान ने कहा कि सभी लोग अपना अलग-अलग काम कर रहे हैं. यह मानना पड़ेगा कि हम लोगों को चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय मिला है और सब लोग एक ही मंच पर आ जाएंगे तो फिर अलग-अलग चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे. निश्चित तौर पर उससे चुनाव प्रचार में कमी आएगी.

पीएम के बिहार दौरे पर उठाए सवाल पर दिया जवाब : चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के द्वारा यह कहे जाने पर की प्रधानमंत्री बिहार में इतनी बार आ रहे हैं उनको कोई काम नहीं है. इस पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी पता नहीं कैसी बुद्धि है. प्रधानमंत्री बिहार में आ रहे हैं बिहार के लिए गर्व की बात है बिहार के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे यहां आ करके सभा कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं.

'राहुल ने जितनी मछलियां पकड़ा उतना भी वोट नहीं मिलेगा' : चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के समय में ही बिहार आते हैं ,बिहार की जनता सब देख रही है और यहां आकर किस तरह से जाते हैं मछली पकड़ने लगते हैं. राहुल गांधी ने जितनी मछली पकड़ी है उतना भी वोट उस क्षेत्र से उन्हें नहीं मिलने वाला है.

एनडीए की प्रचंड जीत का किया दावा : चिराग पासवान ने एनडीए की प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को समर्थन करने का मन बना लिया है. बिहार तेज रफ्तार से विकास कर रहा है. जनता चाहती है कि विकास की रफ्तार किसी भी तरह धीमी नहीं हो, इसीलिए राहुल गांधी किसी भी तरह का छल कर लें, नौटंकी कर लें, कोई फायदा नहीं होने वाला है.

