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बिहार के सत्तू.. बंगाल के झाल-मूड़ी.. तेजस्वी ने PM मोदी पर कसा तंज तो मिला करारा जवाब

न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है. राजनीति में इसका अनुपालन 100 प्रतिशत किया जाता है.

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 27, 2026 at 7:49 PM IST

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पटना : तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयन पर सत्ता पक्ष के लोग काफी आक्रामक हो गए हैं. चिराग पासवान से लेकर संजय सरावगी तक हमला कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी दंगाई वाली पार्टी है. ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं. ये आपस में भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं. हालांकि भारत अनेकताओं में एकता का देश है. चाहे पहनावा अलग हो, खानपान अलग हो, दिखने में अलग हो, भाषा अलग हो, फिर भी हम एक हैं. यही हमारे देश की खूबसूरती है.

''बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं है. ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी. 2029 में हम सब लोग दिल्ली से बीजेपी की सरकार को गिराएंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से अच्छा कोई कलाकार है नहीं, ये बात तो सब जानते हैं. बिहार के सत्तू को तो वो भूल गए, अब बंगाल में चुनाव आया तो यहां झाल-मूड़ी का काम कर रहे हैं.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

चिराग ने तेजस्वी को दिया जवाब : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि ये हमारे देश की खूबसूरती है कि देश के अलग-अलग राज्यों में व्यंजनों में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं. देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वे हर राज्य के व्यंजन को सम्मान देने, भाषा को सम्मान देने का कार्य करते हैं. यही एक देश के प्रधानमंत्री और नेतृत्वकर्ता की सोच होनी चाहिए.

''जो लोग हमारे देश को जाति, भाषा और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करते हों उन्हें ये कतई समझ नहीं आएगा. बहरहाल इन सारी चीजों के परिणाम दूर नहीं हैं. 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे... पांचों राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

'तेजस्वी को बिहार भ्रमण करना चाहिए' : इधर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि बिहार में तो लोगों ने इनका सूपड़ा साफ कर दिया. एक सीट भी यदि कम आती तो वे (तेजस्वी यादव) नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते. उन्हें बिहार भ्रमण करना चाहिए लेकिन वे दूसरे राज्यों में जाकर ऐसे बयान देते हैं. बिहार में रहकर उन्हें बिहार की चिंता करनी चाहिए.

''बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है. वहां भाजपा की सरकार आने वाली है. TMC और ममता बनर्जी की सरकार ने जिस तरह वहां त्राहिमाम मचाया हुआ है, बंगाल में जंगलराज से भी खराब स्थिति है और तेजस्वी यादव वहां जाकर भाषण दे रहे हैं.''- संजय सरावगी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

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