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बिहार के सत्तू.. बंगाल के झाल-मूड़ी.. तेजस्वी ने PM मोदी पर कसा तंज तो मिला करारा जवाब

पटना : तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयन पर सत्ता पक्ष के लोग काफी आक्रामक हो गए हैं. चिराग पासवान से लेकर संजय सरावगी तक हमला कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी दंगाई वाली पार्टी है. ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं. ये आपस में भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं. हालांकि भारत अनेकताओं में एकता का देश है. चाहे पहनावा अलग हो, खानपान अलग हो, दिखने में अलग हो, भाषा अलग हो, फिर भी हम एक हैं. यही हमारे देश की खूबसूरती है.

''बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं है. ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी. 2029 में हम सब लोग दिल्ली से बीजेपी की सरकार को गिराएंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से अच्छा कोई कलाकार है नहीं, ये बात तो सब जानते हैं. बिहार के सत्तू को तो वो भूल गए, अब बंगाल में चुनाव आया तो यहां झाल-मूड़ी का काम कर रहे हैं.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

चिराग ने तेजस्वी को दिया जवाब : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि ये हमारे देश की खूबसूरती है कि देश के अलग-अलग राज्यों में व्यंजनों में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं. देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वे हर राज्य के व्यंजन को सम्मान देने, भाषा को सम्मान देने का कार्य करते हैं. यही एक देश के प्रधानमंत्री और नेतृत्वकर्ता की सोच होनी चाहिए.

''जो लोग हमारे देश को जाति, भाषा और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करते हों उन्हें ये कतई समझ नहीं आएगा. बहरहाल इन सारी चीजों के परिणाम दूर नहीं हैं. 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे... पांचों राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री