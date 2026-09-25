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चिराग पासवान बोले- 'चुनाव आयोग अपनी बातों को रखें, जनता के विश्वास का मामला है', ललन सिंह का राहुल गांधी पर हमला

अब एनडीए के भीतर से चुनाव आयोग को लेकर आवाज उठने लगे हैं. चिराग पासवान ने कहा ये जनता के विश्वास का मामला है. रिपोर्ट-अविनाश

CHIRAG PASWAN
चिराग पासवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 4:29 PM IST

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पटना : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष आक्रामक है. कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक सड़क पर आ चुकी है. इसी बीच एनडीए सरकार में शामिल केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है.

'मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा'

राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा. अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खास तौर पर सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें. विपक्ष क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि विपक्ष का काम राजनीति करना है. आप आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे?

''चुनाव आयोग को जनता को विश्वास में लेने के लिए बात रखनी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही जनता का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है. ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए, राहुल गांधी या विपक्ष को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि जनता के मन में कोई संदेह न आए."- चिराग पासवान, केन्द्रीय मंत्री

'कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करे'

वहीं दूसरी तरफ, केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कांग्रेस के रवैया पर निशाना साधा है. ललन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग पर एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पूरे देश में हो हल्ला मचा रही है. कांग्रेस को अपनी हार के असली कारणों की समीक्षा करनी चाहिए.

''कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति ही उसकी हार की वजह है. कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए. सांविधानिक संस्थाओं पर हमला करना कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है. कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है. देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है लेकिन कांग्रेस के लिए वह मुद्दा नहीं है.''- ललन सिंह, केन्द्रीय मंत्री

ललन सिंह, केन्द्रीय मंत्री
ललन सिंह, केन्द्रीय मंत्री (ETV Bharat)

ललन सिंह ने कहा कि SIR कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है. कोई भी देश विदेशी नागरिक को अपने यहां वोट डालने का अधिकार नहीं दे सकता है और SIR उसी के लिए है. कांग्रेस पार्टी पहले भी SIR को लेकर आंदोलन कर चुकी है, कुछ नहीं हुआ. अब समाचार पत्र में कई छपी खबर को लेकर आंदोलन कर रही है.

''चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार में ही SIR की शुरुआत की थी. उसके बाद कई राज्यों में इसे लागू किया गया. अब पूरे देश में इस पर काम हो रहा है लेकिन तीन सदस्यीय चुनाव आयुक्त को लेकर जिस प्रकार से खबर छपी है उस पर कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है और उसके लिए पूरे देश में आंदोलन कर रही है.''- ललन सिंह, केन्द्रीय मंत्री

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