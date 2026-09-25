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चिराग पासवान बोले- 'चुनाव आयोग अपनी बातों को रखें, जनता के विश्वास का मामला है', ललन सिंह का राहुल गांधी पर हमला

चिराग पासवान ( ETV Bharat )

पटना : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष आक्रामक है. कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक सड़क पर आ चुकी है. इसी बीच एनडीए सरकार में शामिल केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है. 'मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा' राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा. अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खास तौर पर सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें. विपक्ष क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि विपक्ष का काम राजनीति करना है. आप आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? ''चुनाव आयोग को जनता को विश्वास में लेने के लिए बात रखनी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही जनता का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है. ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए, राहुल गांधी या विपक्ष को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि जनता के मन में कोई संदेह न आए."- चिराग पासवान, केन्द्रीय मंत्री 'कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करे'