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BJP को हराने वाले प्रशांत किशोर के साथ आएंगे चिराग पासवान? बिहार की सियासत में बदलाव की आहट

बांकीपुर में बीजेपी को हराने वाले प्रशांत किशोर की चिराग पासवान ने तारीफ की है. क्या बिहार में नया समीकरण बनेगा? रिपोर्ट- अविनाश कुमार

Bihar Politics
प्रशांत किशोर और चिराग पासवान आएंगे साथ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2026 at 3:02 PM IST

5 Min Read
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पटना: 2025 विधानसभा चुनाव के समय भी चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए थे लेकिन चिराग ने उस समय बयान दिया कि 2030 उनका लक्ष्य है. इसी बीच बांकीपुर उपचुनाव के कारण सूबे की सियासत ने नई करवट ली है. बीजेपी को हराने वाले प्रशांत किशोर की 'मोदी के हनुमान' तारीफ कर रहे हैं. ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले समय में दोनों साथ आ सकते हैं.

चिराग पासवान ने क्यों की तारीफ?: खास बात ये है कि प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं देते हैं. यूं कहें कि एनडीए में चिराग पासवान इकलौते नेता हैं, जिसकी गाहे-बगाहे प्रशांत किशोर तारीफ करते रहते हैं. हालांकि लोजपा (रामविलास) के प्रवक्ता विनीत कुमार सिंह कहते हैं कि ये सच है कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं लेकिन यह भी सच है कि हमलोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं. बिहार के विकास हमारा लक्ष्य है, उसी विजन के साथ हमारे नेता लगातार आगे बढ़ रहे हैं.

बिहार की राजनीति में नए समीकरण की आहट! (ETV Bharat)

"बांकीपुर उपचुनाव जब प्रशांत किशोर जीते हैं तो हम लोगों ने उनको बधाई भी दी है. हमारी पार्टी और हमारे नेता की राजनीति का दो स्तंभ है. एक बिहार दूसरा देश का विकास. अभी हम एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने की सोच के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं लेकिन भविष्य में जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे विजन को शेयर करेगी, हम उसके साथ काम करेंगे."- प्रो. विनीत कुमार सिंह, प्रवक्ता, लोजपा (रामविलास)

Chirag Paswan
एलजेपीआर की बैठक के दौरान चिराग पासवान (ETV Bharat)

'मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं चिराग': वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं. रामविलास पासवान चतुर राजनेता थे. उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था. वह समय रहते भांप लेते थे कि किस राजनीतिक दाल का भविष्य उज्जवल होने वाला है, कौन सा दल सत्ता में आने वाला है और कौन सा दल सत्ता से बाहर होगा? ये सारे गुण चिराग पासवान में भी है. इसीलिए भविष्य की राजनीति के तहत प्रशांत किशोर के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखना चाहते हैं.

Chirag Paswan
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (ETV Bharat)

"चिराग पासवान समय-समय पर ऐसे बयान देते हैं कि गठबंधन के सहयोगी भी असहज हो जाते हैं और विरोधी खुश हो जाते हैं लेकिन इसके पीछे अपनी भविष्य की राजनीति की दिशा तय करते हैं. जंतर-मंतर पर आंदोलन और बांकीपुर चुनाव हारने के बाद एनडीए की स्थिति कमजोर हुई है. भविष्य में एनडीए की स्थिति और खराब होती है और नया राजनीतिक समीकरण यदि बिहार में बनता है तो उसके लिए चिराग पासवान तैयार रहना चाहते हैं."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

Prashant Kishor
जन सुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

साथ आने की संभावना बरकरार: वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच तालमेल बेहतर होने की संभावना हमेशा बनी रहती है. इसके कई कारण हैं. दोनों युवा हैं. चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट स्लोगन रहा है तो वहीं प्रशांत किशोर का भी इन दिनों प्राथमिकता में बिहार ही है. बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत असल में भविष्य की सियासत में बदलाव के संकेत हैं. ऐसे में चिराग अगर प्रशांत के साथ आते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए. हालांकि हाल फिलहाल में ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

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बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"प्रशांत किशोर विदेश में काम करने के बाद कई राज्यों में उन्होंने काम किया है और सफल भी रहे हैं. अब बिहार में प्रयोग कर रहे हैं. बांकीपुर चुनाव जीतने के बाद उन्हें सफल भी माना जा रहा है और आने वाले समय में दोनों के लिए विकल्प खुला हुआ है क्योंकि चिराग पासवान कई बार ऐसा बयान देते हैं, जो एनडीए गठबंधन के लिए ही मुश्किल पैदा कर देता है. प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की सोच एक जैसी है. इसलिए आगे यदि दोनों की दिशा एक होती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

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बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने एनडीए को हराया (ETV Bharat)

बारगेनिंग में माहिर हैं चिराग पासवान: बिहार विधानसभा चुनाव- 2030 में वैसे तो अभी काफी समय है लेकिन जिस प्रकार से जंतर-मंतर की घटना के बाद बीजेपी का ग्राफ नीचे गया है और बांकीपुर में भी हार मिली है. वैसे में अगले साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की स्थिति बेहतर नहीं हुई तो बिहार में भी बड़े राजनीतिक उलटफेर हो सकते हैं. वैसे भी चिराग पासवान कई बार अपने बयानों के दम पर ही बीजेपी से अधिक से अधिक बारगेनिंग भी कर लेते हैं. बिहार में इस साल विधान परिषद का चुनाव भी है, उसमें भी अपने लिए जगह तलाश रहे होंगे.

Chirag Paswan
नितिन नबीन के साथ चिराग पासवान (ETV Bharat)

चिराग पासवान की सियासी ताकत: बिहार में 5 प्रतिशत वोट बैंक वाले चिराग पासवान पिछले 2-3 सालों से काफी मजबूत हुए हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सभी सीटों पर जीत मिली थी. 2025 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर कामयाबी मिली थी. पिछले दिनों विधान परिषद में भी उनका खाता खुला है. उनकी नजर फिलहाल उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव पर है, जहां वह बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं.

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