रायबरेली में बहुजन भीम समागम सम्मेलन; केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लखनऊ से रवाना हुए
चिराग पासवान ने कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है. जिसका कार्यक्रम कई जगहों पर चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:44 PM IST
वाराणसी: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शनिवार को इंडिगो एयरलाइंस से सुबह करीब 11:00 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.
चिराग पासवान लखनऊ एयरपोर्ट से रायबरेली के लिए रवाना हो गए. वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. साथ हीं बहुजन समागम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है.
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रभारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश द्वारा बहुजन-भीम संकल्प समागम सह स्थापना दिवस समारोह का आयोजन रायबरेली की पावन धरती पर किया जा रहा है.
इस गरिमामयी कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की उपस्थिति रहेगी. सामाजिक न्याय, समानता एवं वंचितों के अधिकारों के संकल्प को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया है. स्थापना दिवस कार्यक्रम रायबरेली के राजकीय इंटर कालेज द्वितीय मैदान में आयोजित किया गया है.
चिराग पासवान ने कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है. जिसका कार्यक्रम कई जगहों पर चल रहा है. हमने यह कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मनाने का निर्णय लिया है. रायबरेली में बहुजन भीम समागम सम्मेलन का आयोजन किया गया है.
बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे. रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों के आधार पर पार्टी बहुजन समाज के हितों के लिए कार्य कर रही है. आगे भी लगातार संघर्ष जारी रहेगा.
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