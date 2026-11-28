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रायबरेली में बहुजन भीम समागम सम्मेलन; केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लखनऊ से रवाना हुए

रायबरेली में बहुजन भीम समागम सम्मेलन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शनिवार को इंडिगो एयरलाइंस से सुबह करीब 11:00 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.

चिराग पासवान लखनऊ एयरपोर्ट से रायबरेली के लिए रवाना हो गए. वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. साथ हीं बहुजन समागम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है.