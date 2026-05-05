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सम्राट कैबिनेट में कौन-कौन बन सकते हैं मंत्री? चिराग पासवान ने बताया फॉर्मूला

बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है. इसी बीच चिराग पासवान ने महत्वपूर्ण बयान दिया.

CHIRAG PASWAN
चिराग पासवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 5, 2026 at 5:32 PM IST

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पटना: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सात मई को कैबिनेट विस्तार करने जा रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है.

7 मई को संभावित कैबिनेट विस्तार : मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों और एनडीए में शामिल घटक दलों के मंत्री कोटे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच, एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा कि पिछली सरकार के फॉर्मूले पर ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा.

'पिछली सरकार के फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल विस्तार' : चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है. नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेकर कहा, पिछली सरकार में जो फॉर्मूला था, उसमें बदलाव के कोई कारण दिखाई नहीं देते हैं. पिछली बार जिस तरीके से मंत्रिमंडल बना था, वही होगा.

''बीजेपी और जेडीयू के कोटे से कुछ मंत्रियों के शपथ लेना बाकी रह गया था, ऐसे में इस बार वह पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी नई सरकार के शपथ की तैयारी की जाएगी.'' - चिराग पासवान, प्रमुख, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

'WB में जीत PM मोदी के नेतृत्व का करिश्मा' : चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत को ऐतिहासिक करार दिया. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का करिश्मा बताया. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनता अब विकास को प्राथमिकता दे रही है. भ्रष्टाचार और हिंसा को सिरे से नकार रही है.

नीतीश सरकार में किसके कितने मंत्री? : जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय जेडीयू कोटे से दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे. पिछली सरकार में बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री थे, जबकि जेडीयू के खाते में मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री थे. इसके अलावा लोजपा (रामविलास) के दो और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के एक-एक मंत्री शामिल थे.

इन पार्टियों में बंटवारा : पिछली सरकार के संतुलन को बरकरार रखते हुए बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (रामविलास), हम और रालोमो के बीच पदों का बंटवारा लगभग तय है. हालांकि इस बार कई पुराने नामों की जगह नए चेहरों को मौका मिलना निश्चित माना जा रहा है. ऐसे में लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निगाह मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है.

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