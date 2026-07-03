नालंदा मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवार से मिले चिराग पासवान, नौकरी और बच्चों की निशुल्क शिक्षा का किया ऐलान
नालंदा मॉब लिंचिंग पीड़ित पासवान परिवार से मिले चिराग पासवान. नौकरी और बच्चों की निशुल्क शिक्षा का ऐलान कर न्याय का भरोसा दिलाया. पढ़ें खबर-
Published : July 3, 2026 at 2:05 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पासवान समाज के दो युवकों के परिजनों से मिलने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दीपनगर थाना क्षेत्र के गंजपर गांव पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के साथ दर्द बांटा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. चिराग ने इस बर्बर घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि पूरे प्रदेश में इस घटना से आक्रोश व्याप्त है.
परिवार के लिए चिराग की बड़ी घोषणाएं: चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि परिवार के आश्रित सदस्यों को नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी लेगी. साथ ही मृतकों के बच्चों की पूरी शिक्षा निशुल्क कराने की पूरी जिम्मेदारी भी लोजपा (रामविलास) उठाएगी.
केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम से बात: चिराग पासवान ने बताया कि उन्होंने इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. वे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी लगातार संपर्क में हैं. मुख्यमंत्री स्वयं मामले की निगरानी कर रहे हैं और कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. शेष अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
"घटना वाले दिन से ही पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट जिला प्रशासन के संपर्क में हैं. उनसे पहले बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान और जमुई सांसद अरुण भारती भी पीड़ित परिवार से मिलकर इस विषय को प्रमुखता से उठा चुके हैं."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
कानून व्यवस्था पर चिराग का बयान: राज्य में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए चिराग ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. सरकार किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध हैं.
राजगीर के मलमास मेले में हुई दुःखद घटना में श्री पिंटू पासवान एवं श्री श्रवण कुमार जी की भीड़ द्वारा की गई निर्मम हत्या अत्यंत निंदनीय, दुःखद एवं हृदयविदारक है।— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) July 2, 2026
आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना… pic.twitter.com/rEpvZ14qvo
क्या है पूरी घटना: 15 जून को राजगीर मालमास मेला के दौरान चोरी के शक में दो युवकों की झुनकिया बाबा मंदिर के पास पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. 17 जून को वायरल वीडियो के बाद पुलिस सक्रिय हुई. अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 4 गिरफ्तार और 2 सरेंडर करने वाले शामिल हैं.
पार्टी स्तर पर लगातार प्रयास: चिराग पासवान ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट प्रशासन से संपर्क में रहे. बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान और जमुई सांसद अरुण भारती भी पीड़ित परिवार से मिलकर मामले को उठा चुके हैं. चिराग ने दोहराया कि दोषियों को सख्त सजा जरूर मिलेगी.
ये भी पढ़ें-
बिहार में मॉब लिंचिंग, दो युवकों की पीट-पीटकर हत्या
'बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों से बचें, तुरंत पुलिस को दें सूचना', ADG का संदेश