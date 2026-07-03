ETV Bharat / state

नालंदा मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवार से मिले चिराग पासवान, नौकरी और बच्चों की निशुल्क शिक्षा का किया ऐलान

नालंदा: बिहार के नालंदा में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पासवान समाज के दो युवकों के परिजनों से मिलने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दीपनगर थाना क्षेत्र के गंजपर गांव पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के साथ दर्द बांटा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. चिराग ने इस बर्बर घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि पूरे प्रदेश में इस घटना से आक्रोश व्याप्त है.

परिवार के लिए चिराग की बड़ी घोषणाएं: चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि परिवार के आश्रित सदस्यों को नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी लेगी. साथ ही मृतकों के बच्चों की पूरी शिक्षा निशुल्क कराने की पूरी जिम्मेदारी भी लोजपा (रामविलास) उठाएगी.

चिराग पासवान का बयान (ETV Bharat)

केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम से बात: चिराग पासवान ने बताया कि उन्होंने इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. वे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी लगातार संपर्क में हैं. मुख्यमंत्री स्वयं मामले की निगरानी कर रहे हैं और कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. शेष अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

"घटना वाले दिन से ही पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट जिला प्रशासन के संपर्क में हैं. उनसे पहले बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान और जमुई सांसद अरुण भारती भी पीड़ित परिवार से मिलकर इस विषय को प्रमुखता से उठा चुके हैं."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री