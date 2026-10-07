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लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बनाई रणनीति

'देखो-देखो शेर आया' के नारों से गूंजा एयरपोर्ट: लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भव्य स्वागत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बुधवार शाम करीब 6:00 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे. एयरपोर्ट पर पहले से ही मौजूद उनके समर्थकों ने फूल-मालाएं पहनाकर और चित्र भेंट करके उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'देखो-देखो शेर आया' के गगनभेदी नारे लगाकर चिराग पासवान का हौसला बढ़ाया. समर्थकों के इस भारी उत्साह को देखकर चिराग पासवान भी काफी खुश नजर आए.