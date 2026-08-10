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चिराग पासवान की दिल्ली में बड़ी बैठक, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

पटना: चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार से बाहर विस्तार की तैयारी में है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने महत्वपूर्ण बैठक की है. दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसला लिया और दूसरे राज्यों में प्रसार को लेकर चर्चा हुई.

LJPR की अहम बैठक: सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में पार्टी की नीतियों, संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई. चिराग पासवान ने संगठन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने और पार्टी की विचारधारा एवं नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया.

राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी: पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता निशांत मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनसेवा के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है. बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन की तैयारियों, विभिन्न राज्यों में पार्टी की गतिविधियों को और तेज करने तथा कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्राप्त हुए.

"पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे."- निशांत मिश्रा,प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता, एलजेपीआर