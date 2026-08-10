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चिराग पासवान की दिल्ली में बड़ी बैठक, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

दिल्ली में चिराग पासवान की अध्यक्षता में LJPR की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई? रिपोर्ट- रंजीत कुमार

Chirag Paswan
चिराग पासवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 7:30 PM IST

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पटना: चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार से बाहर विस्तार की तैयारी में है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने महत्वपूर्ण बैठक की है. दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसला लिया और दूसरे राज्यों में प्रसार को लेकर चर्चा हुई.

LJPR की अहम बैठक: सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में पार्टी की नीतियों, संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई. चिराग पासवान ने संगठन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने और पार्टी की विचारधारा एवं नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया.

राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी: पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता निशांत मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनसेवा के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है. बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन की तैयारियों, विभिन्न राज्यों में पार्टी की गतिविधियों को और तेज करने तथा कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्राप्त हुए.

"पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे."- निशांत मिश्रा,प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता, एलजेपीआर

बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट प्राथमिकता: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अपने संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारों और आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के संकल्प के साथ जनसेवा एवं जनहित के मुद्दों पर मजबूती से कार्य कर रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी का संगठन देश के विभिन्न राज्यों में निरंतर विस्तार कर रहा है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है. संगठन की मजबूती, जनसेवा के संकल्प और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी.

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