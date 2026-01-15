ETV Bharat / state

क्या NDA के साथ आएंगे तेज प्रताप यादव? चिराग पासवान ने कर दिया क्लियर

NDA की दिखी एकता: लोजपा के द्वारा आयोजित चूड़ा दही भोज में केंद्रीय मंत्री सहित एनडीए के अनेक वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री शामिल हुए. बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जदयू के तरफ से मंत्री विजय चौधरी, मंत्री मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, लखेन्द्र रौशन, पटना साहिब के सांसद रवि शंकर प्रसाद सहित भाजपा और जदयू के के अनेक विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए.

नितिन नवीन भी शामिल हुए: चिराग पासवान के द्वारा आयोजित मकर संक्रांति के भोज में बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए. नितिन नवीन का स्वागत चिराग पासवान और उनकी पार्टी के सभी नेताओं ने किया. नितिन नवीन के साथ राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ भाजपा के अनेक बड़े नेता मौजूद रहे.

नीतीश कुमार ने खाया चूड़ा-दही: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने के लिए लोजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगवानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लोजपा (R) के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित सभी बड़े नेताओं ने की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के संस्थापक स्व रामविलास पासवान के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया. चिराग पासवान के आग्रह पर नीतीश कुमार ने चूड़ा दही भी खाया.

LJPR का दही चूड़ा भोज: मकर संक्रांति के अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी (आर) की ओर से गुरुवार को चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है. लोजपा (आर) द्वारा दिए गए भोज में एनडीए की एकता देखने को मिली. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के अनेक बड़े नेता भोज में शामिल हुए. इस खास मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद मौजूद रहे. भोज का आयोजन पार्टी के प्रदेश कार्यालय 1 व्हीलर रोड में किया गया.

चिराग ने क्यों नहीं उठाया तेज का फोन?: तेज प्रताप यादव के मकर संक्रांति भोज में शामिल नहीं होने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं मंत्रालय के काम में व्यस्त था, तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव का फोन नहीं उठा पाया, लेकिन वह हमारे छोटे भाई हैं. वह जिस परिवार से आते हैं वह मेरा भी परिवार है.

"जब तक कोई किसी दल या गठबंधन से जुड़ने का औपचारिक निर्णय नहीं लेता, तब तक इसपर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है. जिस दिन कोई औपचारिक प्रस्ताव आएगा, उस दिन गठबंधन के भीतर चर्चा होगी." - चिराग पासवान, अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (आर)

तेज प्रताप को लेकर क्या बोले चिराग : तेज प्रताप यादव की पार्टी के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म वह नहीं है, जिसमें कोई निर्णय लिया जा सके. गठबंधन में यदि कोई नया साथी शामिल होता है उसके लिए सभी दलों के बीच सहमति होकर निर्णय लिया जाता है. समय आने पर सब कुछ सामने आने लगता है.अभी बहुत जल्दबाजी होगी.

रामविलास पासवान की विरासत: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वह वर्षों से लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आयोजित मकर संक्रांति भोज में शामिल होते रहे हैं. पहले यह भोज उन लोगों के बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान दिया करते थे लेकिन अब उनकी विरासत को उनके पुत्र चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं.

"स्वर्गीय पासवान की परंपरा को वृहद रूप से और बढ़ाने का काम चिराग पासवान कर रहे हैं यह खुशी की बात है."- नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

मकर संक्रांति की शुभकामना: चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देश और बिहारवासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति नव वर्ष की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ होती है. नया साल हर लोगों के परिवार में खुशी लेकर के आए यही कामना है.

"हमारे पिताजी के समय से दही चूड़ा भोज का आयोजन होता रहा है. इस आयोजन में उनके राजनीतिक सहयोगी संगठन के सहयोगी एवं परिवार के सहयोगी भी शामिल होते रहे हैं. मैं इस परंपरा को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं."- चिराग पासवान, अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (आर)

NDA की दिखी ताकत (ETV Bharat)

बिहार का विकास लक्ष्य: चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय सहित सभी नेताओं एवं मंत्रियों के विधायकों एवं कार्यकर्ताओं के इस भोज में शामिल होना किया दर्शाता है कि सभी लोग नई ऊर्जा के साथ बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक साथ प्रयास कर रहे हैं. हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे बिहार को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ आगे बढ़ाया जाए.

"बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने देखा है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को बढ़ाने में बिहार कैसे साथ दे, उसी को लेकर चर्चा हुई."- चिराग पासवान - अध्यक्ष- लोक जनशक्ति पार्टी (आर)

यात्रा पर चर्चा: चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भोज में शामिल होना यह बहुत ही हर्ष की बात है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं. आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां मौजूद थे, उस समय भी बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसी पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से यात्रा पर निकल रहे हैं, उस यात्रा की रूपरेखा कैसी होगी इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई.

चिराग के साथ नीतीश (ETV Bharat)

खास है यह मकर संक्रांति: यह मकर संक्रांति चिराग पासवान के लिए कई मायनों में खास है. लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बेहतर प्रदर्शन किया है. पार्टी के 19 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, जो चिराग पासवान के नेतृत्व को मजबूत जनसमर्थन मिलने के रूप में देखा जा रहा है. यही नहीं, पार्टी के दो विधायक बिहार सरकार में मंत्री भी बने हैं, जिससे सरकार में पार्टी की भागीदारी और प्रभाव दोनों बढ़े हैं.

पार्टी की ताकत और भविष्य के संकेत: चूड़ा दही भोज के आयोजन को पार्टी की बढ़ती राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब केवल सहयोगी दल भर नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर एक अहम घटक के रूप में उभरती दिख रही है. चिराग पासवान लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

