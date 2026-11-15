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'जो छठ का विरोध करेंगे.. उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा', राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान

राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान ( ETV Bharat )

वैशाली: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुंबई में छठ पूजा और छठ गीतों पर राज ठाकरे के रुख पर पलटवार किया है. उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले दलों को घेरा और साफ कहा कि वो किसी भी तरह की बंटवारे की राजनीति का समर्थन नहीं करते.

राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान

चिराग पासवान ने कहा कि छठ लोक आस्था का ऐसा महापर्व है, जिसकी भावना किसी विवाद से कमजोर नहीं हो सकती. उन्होंने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को लगता है कि छठ का विरोध कर अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाश सकते हैं, उनको नुकसान ही होगा.