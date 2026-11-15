'जो छठ का विरोध करेंगे.. उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा', राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान
Chirag Paswan Attacks Raj Thackeray: चिराग पासवान ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, 'छठ का विरोध कर अपना ही नुकसान करेंगे.' रिपोर्ट-अमरेश शर्मा
Published : November 15, 2026 at 10:56 AM IST
वैशाली: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुंबई में छठ पूजा और छठ गीतों पर राज ठाकरे के रुख पर पलटवार किया है. उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले दलों को घेरा और साफ कहा कि वो किसी भी तरह की बंटवारे की राजनीति का समर्थन नहीं करते.
राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान
चिराग पासवान ने कहा कि छठ लोक आस्था का ऐसा महापर्व है, जिसकी भावना किसी विवाद से कमजोर नहीं हो सकती. उन्होंने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को लगता है कि छठ का विरोध कर अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाश सकते हैं, उनको नुकसान ही होगा.
"कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए या अपनी कोई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए ऐसी बातें करते हैं. वो कहीं न कहीं अपना ही नुकसान करते हैं."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
हर किसी के मन में हैं छठी मईया
हाजीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति का वो कभी समर्थन नहीं करते. छठ पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भावना का प्रतीक है. किसी रेलवे स्टेशन पर छठी मैया का गीत बज रहा है या नहीं बज रहा है, इससे इस महापर्व की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ता.
सूर्य उपासना के पावन पर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान सूर्य देव एवं छठी मैया की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। #ChhathPuja #सूर्य_उपासना #छठ_पूजा https://t.co/CyMBNhh9CN— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) November 15, 2026
चिराग ने आगे कहा कि बिहार और यूपी के लोग देश के हर हिस्से में अपनी मेहनत से अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं. देश के किसी भी कोने में जाकर काम करना, व्यवसाय स्थापित करना और अपना घर बसाना हर भारतीय का अधिकार है. ऐसे में क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले दलों को इससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला.
राज ठाकरे ने क्या कहा?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने स्टेशन पर छठ गीत बजाने और मुंबई में व्यापक स्तर पर छठ मनाने पर अपनी आपत्ति जताई थी. इसके साथ ही एक्स हैंडल पर लिखा, 'भारतीय जनता पार्टी और उसका जहरीला सोशल मीडिया इकोसिस्टम, जो उसे पालता-पोसता है, आजकल छठ पूजा के मुद्दे का फायदा उठाकर मुंबई, महाराष्ट्र में झगड़ा भड़काने की बेताब कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए, वे सोशल मीडिया पर रस्मों और उनसे होने वाले कल्चरल हमले को दिखाते हुए रील चला रहे हैं, जैसे कि यह काफी नहीं था. हमने मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाना बजाने की भी कोशिश की, जिसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तुरंत बंद करवा दिया.'
छठ का तीसरा दिन
चार दिवसीय छठ का आज तीसरा दिन है. आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व का समापन हो जाएगा. बिहार-झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत देश-विदेश में छठ की धूम मची है.
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