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'हां.. LJPR लड़ना जरूर चाहती है..' जमुई में चिराग पासवान का बड़ा ऐलान

विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम: जमुई में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री लोजपा ( रामविलास ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में जमुई सांसद अरूण भारती, बिहार सरकार के मंत्री सह जमुई जिला प्रभारी मंत्री संजय सिंह, बिहार सरकार की मंत्री जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान, लोजपा नेता नवनियुक्त एम एलसी अशरफ अंसारी के साथ एनडीए गठबंधन के सभी पार्टियों जिलाध्यक्ष और कार्यकर्त्ता पहुंचे थे.

"विपक्ष अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, हमें नहीं लगता कि अगले 30-40 सालों तक विपक्ष अपने आप को रिवाइइव कर पाऐगा. हां, 2027 में यूपी लड़ने की सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है. हमारे बिहार के प्रभारी को ही यूपी की भी जिम्मेदारी दी गई है. "- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

विपक्ष को लेकर चिराग की भविष्यवाणी: चिराग पासवान ने विपक्ष की मौजूदा स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहे हैं. उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जिस तरह की स्थिति है, उसे देखकर नहीं लगता है कि अगले 30 से 40 सालों तक भी विपक्ष खुद को दोबारा खड़ा या रिवाइव कर पाएगा.

जमुई: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश की सियासत और विपक्षी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जरूर किस्मत आजमाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला करते हुए भविष्यवाणी की है.

गठबंधन की राजनीति पर निशाना: चिराग पासावन ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव हारते हैं, तो एक कमरे में बैठकर इंडिया गठबंधन की बैठक करने लगते है. लेकिन जैसे ही जमीन पर चुनाव आते हैं,ये राज्यों में जाकर एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं.

"बिखरा हुआ टूटा हुआ विपक्ष ही हमलोगों को जीतने में मदद कर रहा है. एक तरफ जहां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, जनता का अपने प्रधानमंत्री पर अटूट विश्वास है. वहीं दूसरी तरफ टूटा हुआ विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष है. अभी ममता बनर्जी को गले लगा रहे हैं और बंगाल का परिणाम आने से पहले वहां जाकर ममता बनर्जी को कोस रहे थे."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन (ETV Bharat)

जावेद अली पर हमला: सपा सांसद जावेद अली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान बोले, यही कट्टरपंथी सोच है जो समाज में बिखराव लाने का काम करती है. ऐसी भाषा का मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं. भले ही वो किसी भी पक्ष से हो कोई हिन्दू या माइनॉरिटी से कट्टरपंथ की बात का सामर्थन नहीं करता. हमारी सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है.

घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देता है भारत: चिराग पासवान ने कहा, पहले डोजियर भेजकर हमलोग आतंकी हमलो का जबाब दिया करते थे. आज हमलोग उनके घर में घुसकर मुंहतोड़ जबाब देने का काम करते हैं. ये क्षमता केवल वर्तमान प्रधानमंत्री में है. आज अंतरिक्ष से लेकर देश की सारी सीमाओं को सुरक्षित किया गया है.

तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था: उन्होंने आगे कहा कि गरीबी रेखा से लोग बाहर निकले हैं. देश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है. राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मानकों पर ऊचाईयां हासिल करने का काम किया है. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है.

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