चिराग ने तेजस्वी को दी सलाह कहा अहंकार ठीक नहीं,नरेंद्र नीतीश को जोड़ी होगी हिट

मोकामा हत्याकांड पर हुई कार्रवाई के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सवालों का दिया जवाब, कहा तेजस्वी घमंड में ना रहें.

चिराग ने तेजस्वी को दी सलाह कहा अहंकार ठीक नहीं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 3:03 PM IST

पटना: मोकामा हत्याकांड के बाद बिहार में राजनीति चरम पर है नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद कि एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है. अब इस बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगर एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षण देती तो शनिवार देर रात जो कार्रवाई हुई है वह नहीं होती. हमारी सरकार एक बात को लेकर के स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं और ना ही हम किसी को फंसाते हैं

"अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती, तो कल रात हुई कार्रवाई नहीं होती, हमारी सरकार एक बात पर स्पष्ट है, और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, हम न तो किसी को फंसाते हैं और न ही बचाते हैं. इसलिए, यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है.किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा; सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. जैसे ही तथ्य और सबूत मिलते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी"...चिराग पासवान,केंद्रीय मंत्री

दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है. दुर्घटना घटी है वह दुखद है और मैं कतइ इस बात का का पक्षधर नहीं हूं. अगर एक भी हिंसा की घटना घटती है तो वह हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय है जो भी दोषी होगा उसे कतई बक्सा नहीं जाएगा. जांच अभी चल रही है एक बार जांच में स्पष्ट रूप से सामने आ जाए कि किसी षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी और जो भी गुनहगार होगा उसे बक्शा नहीं जाएगा.

तेजस्वी का इतना अहंकार अच्छा नहीं- चिराग (ETV Bharat)

जांच के नतीजे सामने आते ही जल्द होगी कार्रवाई :तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो सभी अपराधी खरमास के पहले जेल में होंगे. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि हमलोग इंतजार तो नहीं कर रहे हैं की खरमास आएगा. जब भी जांच के नतीजे सामने आते ही हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई होगी. हमारी सरकार में हम लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से न्याय मिलने में विलंब नहीं हो. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सरकार में कभी किसी को बख्शा नहीं जाएगा .

तेजस्वी का इतना अहंकार अच्छा नहीं- चिराग : 26 जनवरी के पहले सभी अपराधी जेल के अंदर होंगे इस पर चिराग पासवान ने कहा कि इतना अहंकार अच्छा नहीं है जिस तरीके से 18 नबंवर को तेजस्वी शपथ लेने की बात कह रहे हैं. आपको बना कौन रहा है आप जमीन पर है कि नहीं है.

दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा-चिराग (ETV Bharat)

भारी बहुमत से बनेगी एनडीए सरकार : इस बार एनडीए यूनाइटेड है पिछले बार डिवाइडेड था तब भी हम लोगों ने सरकार बना ली थी इस बार तो यूनाइटेड है. माहागठबंधन सरकार बनाने से कोसों दूर रहने वाली है. जिस तरीके से एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है मैं यह मानता हूं कि इस बार सबसे ज्यादा बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं.

पीएम के रोड शो से बढ़ता है लोगों का उत्साह : प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं हमारे गठबंधन को लाभ मिलता है लोगों में उत्साह और विश्वास बढ़ता है. जिस तरीके से चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बिहार आए ऐसे लोगों में डबल इंजन के प्रति विश्वास बढ़ा है.

मोदी और नीतीश की जोड़ी करेगी बिहार का विकास :मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे और अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.हम बिहार को अगले पांच साल में गोल्डन एरा में ले जाने वाले हैं इसलिए जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ है.

