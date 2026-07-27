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श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पास सेवा में गड़बड़ी का संदेह, पुलिस ने किया मामला दर्ज

माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर की सुगम दर्शन सेवा में गड़बड़ी के आरोप ( ETV Bharat )

चिंतपूर्णी: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए संचालित सुगम दर्शन सेवा के रिकॉर्ड की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है. मंदिर प्रशासन ने संदिग्ध डिजिटल लेनदेन का पता चलने पर स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जांच में 19 जुलाई को जारी किए गए करीब 80 सुगम दर्शन पास संदेह के घेरे में आए हैं. उस दिन रविवार होने के कारण प्रत्येक पास का शुल्क 500 रुपये निर्धारित था. इस आधार पर मंदिर न्यास को लगभग 40 हजार रुपये के संभावित राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है.

एक ही यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी का इस्तेमाल

मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, '19 जुलाई के ऑनलाइन रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान कई ऐसे सुगम दर्शन पास सामने आए, जिनमें भुगतान के लिए एक ही यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी और एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग कई बार किया गया था. सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक डिजिटल भुगतान की अलग ट्रांजेक्शन आईडी होती है, इसलिए यह मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना जा रहा है.'