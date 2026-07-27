श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पास सेवा में गड़बड़ी का संदेह, पुलिस ने किया मामला दर्ज
श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन सेवा पास में अनियमितता का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 1:19 PM IST
चिंतपूर्णी: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए संचालित सुगम दर्शन सेवा के रिकॉर्ड की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है. मंदिर प्रशासन ने संदिग्ध डिजिटल लेनदेन का पता चलने पर स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
प्रारंभिक जांच में 19 जुलाई को जारी किए गए करीब 80 सुगम दर्शन पास संदेह के घेरे में आए हैं. उस दिन रविवार होने के कारण प्रत्येक पास का शुल्क 500 रुपये निर्धारित था. इस आधार पर मंदिर न्यास को लगभग 40 हजार रुपये के संभावित राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है.
एक ही यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी का इस्तेमाल
मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, '19 जुलाई के ऑनलाइन रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान कई ऐसे सुगम दर्शन पास सामने आए, जिनमें भुगतान के लिए एक ही यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी और एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग कई बार किया गया था. सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक डिजिटल भुगतान की अलग ट्रांजेक्शन आईडी होती है, इसलिए यह मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना जा रहा है.'
मंदिर प्रशासन अब केवल 19 जुलाई ही नहीं, बल्कि पूर्व में जारी किए गए सभी सुगम दर्शन पास का भी रिकॉर्ड खंगालेगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं अन्य दिनों में भी इसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं हुई.
सह-आयुक्त, मंदिर न्यास एवं एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने बताया कि 'फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि मामला साइबर धोखाधड़ी का है या किसी कर्मचारी की संलिप्तता है. जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. सुगम दर्शन प्रणाली के सभी रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.'
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