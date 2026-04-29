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चिंतपूर्णी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, जिंदा जले पंजाब के दो लोग

चिंतपूर्णी: ऊना जिले के चिंतपूर्णी क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. बुधवार दोपहर भरवाईं के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गई और गिरते ही उसमें आग लग गई. हादसे में पंजाब के दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, पंजाब नंबर (PB-10K-7531) की स्विफ्ट कार अचानक अनियंत्रित हो गई. पुलिस को आशंका है कि चलते समय टायर फटने से संतुलन बिगड़ा और कार खाई में जा गिरी. गिरते ही कार में आग लग गई, जिससे सवारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. पुलिस ने बताया कि हादसे से करीब आधे घंटे पहले देहरा के पास ओवरस्पीडिंग का चालान भी हुआ था.

मौके पर पहुंची दमकल और प्रशासन

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. एक शव कार के बाहर मिला, जबकि दूसरा पूरी तरह अंदर जल चुका था. वहीं, चिंतपूर्णी मंदिर के अधिकारी संजीव प्रभाकर ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पर भेजी गई थी.