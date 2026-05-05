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बिहार में चीनी नागरिक गिरफ्तार, नेपाली नंबर की स्कूटी से पहुंचा था अररिया

अररिया से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. वो नेपाली नंबर की स्कुटी से जोगबनी पहुंचा था. पढ़ें खबर-

Chinese National Arrested in Araria
अररिया में चीनी नागरिक गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 5, 2026 at 10:35 AM IST

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अररिया: बिहार में अतरराष्ट्रीय भारत-नेपाल बॉर्डर पर स्थित जोगबनी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के गेट के पास एक चीनी नागरिक को बिना वैध वीजा के भारत में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आरोपी नेपाली नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर सवार होकर आईसीपी गेट के समीप पहुंचा था. ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों को उसका व्यवहार संदिग्ध लगा, जिसके बाद उसकी पूछताछ की गई.

चीनी नागरिक की हुई पहचान: गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चीन के हुनान प्रांत के रहने वाले झोउ हुआन (जन्म तिथि: 20 जनवरी 1985) के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने बताया कि वह चीन का नागरिक है. जब उससे वीजा संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास कोई वैध वीजा या यात्रा दस्तावेज नहीं पाया गया. उसने नेपाल के रास्ते बिना अनुमति के भारत में प्रवेश किया था.

एसएसबी की सतर्कता: 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बथनाहा की ड्यूटी पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए झोउ हुआन को हिरासत में लिया. एसएसबी ने 4 मई 2026 को इस घटना की जानकारी देते हुए 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने बताया कि आरोपी को आईसीपी जोगबनी पर रोका गया और आव्रजन अधिकारियों के साथ संयुक्त पूछताछ की गई.

पुलिस को सौंपा गया चीनी युवक: आवश्यक प्रारंभिक जांच के बाद गिरफ्तार चीनी नागरिक को जोगबनी थाना, अररिया (बिहार) पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया. अररिया पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है. एसएसबी, इंटेलीजेंस टीम और अररिया पुलिस की संयुक्त टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट: यह घटना सीमा सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह जानने में जुटी हैं कि झोउ हुआन भारत में क्यों आया था और उसके पीछे कोई संगठित साजिश तो नहीं है. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आगे की जांच की जा रही है.

सीमा पर सख्ती बढ़ी: जोगबनी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर एसएसबी जवानों की सतर्कता की सराहना की जा रही है. घटना के बाद बॉर्डर क्षेत्र में निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि बिना दस्तावेज के किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा.

विदेशी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई: वर्तमान में झोउ हुआन को जोगबनी पुलिस हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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