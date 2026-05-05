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बिहार में चीनी नागरिक गिरफ्तार, नेपाली नंबर की स्कूटी से पहुंचा था अररिया

अररिया: बिहार में अतरराष्ट्रीय भारत-नेपाल बॉर्डर पर स्थित जोगबनी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के गेट के पास एक चीनी नागरिक को बिना वैध वीजा के भारत में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आरोपी नेपाली नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर सवार होकर आईसीपी गेट के समीप पहुंचा था. ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों को उसका व्यवहार संदिग्ध लगा, जिसके बाद उसकी पूछताछ की गई.

चीनी नागरिक की हुई पहचान: गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चीन के हुनान प्रांत के रहने वाले झोउ हुआन (जन्म तिथि: 20 जनवरी 1985) के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने बताया कि वह चीन का नागरिक है. जब उससे वीजा संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास कोई वैध वीजा या यात्रा दस्तावेज नहीं पाया गया. उसने नेपाल के रास्ते बिना अनुमति के भारत में प्रवेश किया था.

एसएसबी की सतर्कता: 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बथनाहा की ड्यूटी पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए झोउ हुआन को हिरासत में लिया. एसएसबी ने 4 मई 2026 को इस घटना की जानकारी देते हुए 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने बताया कि आरोपी को आईसीपी जोगबनी पर रोका गया और आव्रजन अधिकारियों के साथ संयुक्त पूछताछ की गई.

पुलिस को सौंपा गया चीनी युवक: आवश्यक प्रारंभिक जांच के बाद गिरफ्तार चीनी नागरिक को जोगबनी थाना, अररिया (बिहार) पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया. अररिया पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है. एसएसबी, इंटेलीजेंस टीम और अररिया पुलिस की संयुक्त टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.