बिना वीजा के 5 महीने से मैक्लोडगंज में रह रहा था चीनी नागरिक, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

एसपी ऑफिस कांगड़ा

धर्मशाला: अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक विदेशी चीनी नागरिक बिना वैध भारतीय वीजा के लंबे समय से ठहरने का मामला सामने आया है. ये विदेशी चीनी नागरिक 130 दिनों यानी पांच महीने के करीब तक यहां ठहरा हुआ है. ये चीनी नागरिक नेपाल का 90 दिनों का टूरिस्ट वीजा लेकर पहुंचा था और फिर बिना वैध दस्तावेजों के भारत पहुंच गया. इतना ही नहीं चीन-तिब्बत विवाद के अति संवेदनशील क्षेत्र तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा निवास स्थान व निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्यालय मैक्लोडगंज में पहुंच गया. पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां वहीं, धर्मशाला के मैक्लोडगंज में 1959 से निर्वासित होकर पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है और निर्वासित तिब्बत सरकार भी यहां पर चलती है, जिनका सीधे-सीधे चीन के साथ संघर्ष जारी है. ऐसे में दलाई लामा की सुरक्षा में भी इस मामले को बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है. अब पुलिस विभाग सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट होकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई हैं. "एक चीनी नागरिक के मैक्लोडगंज में 130 दिनों से अधिक अवैध बिना दस्तावेजों के रहने के संदर्भ में मामला सामने आया है. इसमें पुलिस थाना मैक्लोडगंज में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है." - बीर बहादुर सिंह, एएसपी कांगड़ा