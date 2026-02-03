ETV Bharat / state

बिना वीजा के 5 महीने से मैक्लोडगंज में रह रहा था चीनी नागरिक, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

मैक्लोडगंज में चीनी नागरिक द्वारा बिना वैध भारतीय वीजा के लंबे समय तक ठहरने के मामले में विदेशी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज.

Chinese national held in McLeodganj without valid visa
एसपी ऑफिस कांगड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 8:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक विदेशी चीनी नागरिक बिना वैध भारतीय वीजा के लंबे समय से ठहरने का मामला सामने आया है. ये विदेशी चीनी नागरिक 130 दिनों यानी पांच महीने के करीब तक यहां ठहरा हुआ है. ये चीनी नागरिक नेपाल का 90 दिनों का टूरिस्ट वीजा लेकर पहुंचा था और फिर बिना वैध दस्तावेजों के भारत पहुंच गया. इतना ही नहीं चीन-तिब्बत विवाद के अति संवेदनशील क्षेत्र तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा निवास स्थान व निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्यालय मैक्लोडगंज में पहुंच गया. पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां

वहीं, धर्मशाला के मैक्लोडगंज में 1959 से निर्वासित होकर पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है और निर्वासित तिब्बत सरकार भी यहां पर चलती है, जिनका सीधे-सीधे चीन के साथ संघर्ष जारी है. ऐसे में दलाई लामा की सुरक्षा में भी इस मामले को बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है. अब पुलिस विभाग सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट होकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई हैं.

"एक चीनी नागरिक के मैक्लोडगंज में 130 दिनों से अधिक अवैध बिना दस्तावेजों के रहने के संदर्भ में मामला सामने आया है. इसमें पुलिस थाना मैक्लोडगंज में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है." - बीर बहादुर सिंह, एएसपी कांगड़ा

पासपोर्ट से हुई चीनी नागरिक की पहचान

एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर सिंह ने बताया कि सोमवार को धर्मशाला स्थित एसपी ऑफिस की सुरक्षा शाखा ने मैक्लोडगंज पुलिस थाना को सूचित किया कि एक विदेशी नागरिक, जो चीनी भाषा में बात कर रहा था, और हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा था, उनके ऑफिस पहुंचा है. प्रारंभिक तौर पर उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे. सूचना मिलने पर मैक्लोडगंज थाना से एक जांच अधिकारी को मौके पर भेजा गया. पुलिस की पूछताछ के दौरान चीनी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट दिखाया, जिससे उसकी पहचान लू वेननियन के रूप में हुई. वह चीन के सिचुआन प्रांत का निवासी है. पासपोर्ट युन्नान से जारी किया गया है.

नेपाल में टूरिस्ट वीजा पर आया था विदेशी नागरिक

एएसपी कांगड़ा ने बताया कि पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि उसके पास नेपाल सरकार द्वारा जारी पर्यटक वीजा था. जो 29 जून 2025 से 26 सितंबर 2025 तक (90 दिनों के लिए) वैध था. वहीं, जांच में यह पाया गया कि वह 26 सितंबर 2025 से दो फरवरी 2026 तक लगभग 130 दिनों तक मैक्लोडगंज में बिना वैध भारतीय वीजा के ठहरा हुआ है. यह कृत्य विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत दंडनीय अपराध है. इस संबंध में एफआईआर संख्या 06/2026 सोमवार दो फरवरी 2026 को मैक्लोडगंज थाना में दर्ज कर ली गई है, मामले की आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: शादी समारोह में कहासुनी के बाद बवाल, हॉकी-डंडे और पिस्टल लेकर पहुंचे बदमाश, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

CHINESE NATIONAL HELD IN MCLEODGANJ
CASE REGISTERED ON CHINESE NATIONAL
FOREIGNERS ACT 1946
CHINESE NATIONAL ARRESTED IN KANGRA
NO VALID VISA CHINESE NATIONAL HELD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.